Nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn tại Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam

Với Cảng Quốc tế Vissai Nghệ An đón được tàu 70.000 DWT, hệ thống băng tải chuyên dụng xuất, nhập công suất 3.000 tấn/h đang là cảng có công suất xếp dỡ hàng hóa lớn nhất Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi đưa hàng đi khắp toàn cầu.

Thực hiện chiến lược sản xuất, kinh doanh và phát triển thị trường trong nước để đưa sản phẩm có chất lượng tốt đến mọi miền đất nước, Công ty cần tuyển lao động với các vị trí nhân sự như sau:

Hoạt động sản xuất ở Công ty CP Xi măng Sông Lam. Ảnh tư liệu: NN

1. Nhân viên lái xe bằng FC

- Số lượng cần tuyển: 20 người

- Địa điểm làm việc tại: Xã Bài Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

- Mức lương từ 15.000.000 đồng đến 17.000.000 đồng, thưởng tất cả các ngày lễ, tết trong năm và thưởng tháng 13 được hưởng theo quy định của Tập đoàn. Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN… theo quy định pháp luật của Nhà nước. Và được bố trí ăn, ở tại Công ty.

- Mô tả công việc: Chịu trách nhiệm vận hành xe ô tô vận chuyển hàng hóa, nguyên liệu để phục vụ theo kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Công ty.

- Yêu cầu: Tốt nghiệp bằng nghề lái xe hạng FC. Tuổi đời từ 22 đến 40 tuổi, ưu tiên người có kinh nghiệm lái xe nhiều năm.

2. Nhân viên nhân sự Phòng Tổ chức hành chính

- Số lượng cần tuyển: 2 người.

- Địa điểm làm việc tại: Xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An hoặc xã Bài Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

- Mức lương từ 6.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng, thưởng tất cả các ngày lễ, tết trong năm và thưởng tháng 13 được hưởng theo quy định của Tập đoàn. Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN… theo quy định pháp luật của Nhà nước. Và được bố trí ăn, ở tại Công ty.

- Mô tả công việc: Tổ chức tuyển dụng và đào tạo, tìm nguồn thí sinh, quản lý cập nhật hồ sơ, lý lịch CBCNV trong Công ty. Lập kế hoạch tuyển dụng đào tạo tháng, quý, năm. Báo cáo thống kê tình hình nhân sự định kỳ, đột xuất… theo yêu cầu của Ban lãnh đạo Công ty và thực hiện một số công việc khác do quản lý trực tiếp giao phó.

- Yêu cầu: Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành: Quản trị nhân sự, kinh tế, Quản trị doanh nghiệp,... tuổi đời từ 22 đến 35 tuổi. Phải thành thạo word, excel, ưu tiên người có kinh nghiệm.

3. Cán bộ thị trường:

- Số lượng cần tuyển: 04 người.

- Địa điểm làm việc tại: Quản lý thị trường khu vực miền Nam

- Mức lương từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng, thưởng tất cả các ngày lễ, tết trong năm và thưởng tháng 13 được hưởng theo quy định của Tập đoàn. Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN… theo quy định pháp luật của Nhà nước. Và được bố trí ăn, ở tại Công ty.

- Mô tả công việc: Chịu trách nhiệm quản lý thị trường khu vực mình đảm nhiệm, chăm sóc hệ thống khách hàng và phân tích thị trường để tìm ra khách hàng mục tiêu, báo cáo quản lý cấp trực tiếp và thực hiện các công việc khác do cấp trên phân công.

- Yêu cầu: Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành: Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính và Kế toán. Tuổi đời từ 22 đến 40 tuổi, giao tiếp tốt, thành thạo word, excel. Ưu tiên người có trình độ tiếng Anh.

4. Công nhân vận hành thiết bị:

- Số lượng cần tuyển: 03 người

- Địa điểm làm việc tại: Xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

- Mức lương từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng, thưởng tất cả các ngày lễ, tết trong năm và thưởng tháng 13 được hưởng theo quy định của Tập đoàn. Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN… theo quy định pháp luật của Nhà nước. Và được bố trí ăn, ở tại Công ty.

- Mô tả công việc: Chịu trách nhiệm vận hành, quản lý, bảo dưỡng, kiểm tra theo dõi thường xuyên các thiết bị sản xuất xi măng để đảm bảo cho dây chuyền hoạt động an toàn hiệu quả. Vệ sinh công đoạn được giao và thực hiện báo cáo theo yêu cầu của quản lý cấp trên.

- Yêu cầu: Tốt nghiệp bằng Cao đẳng trở lên các chuyên ngành Cơ khí, điện Công nghiệp và vận hành thiết bị xi măng. Tuổi đời từ 22 đến 35 tuổi, ưu tiên người có kinh nghiệm và biết tiếng Anh.

5. Nhân viên điều độ Cảng:

- Số lượng cần tuyển: 01 người.

- Địa điểm làm việc tại: Xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

- Mức lương từ 7.000.000 đồng đến 9.000.000 đồng, thưởng tất cả các ngày lễ, tết trong năm và thưởng tháng 13 được hưởng theo quy định của Tập đoàn. Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN… theo quy định pháp luật của Nhà nước. Và được bố trí ăn, ở tại Công ty.

- Mô tả Công việc: Chịu trách nhiệm điều hành sắp xếp nhân sự để vận hành cụm thiết bị tại khu vực Cảng trong ca làm việc. Xếp sắp, điều phối các tàu ra, vào Cảng để làm hàng theo kế hoạch sản xuất của Công ty.

- Yêu cầu: Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành: Hàng hải, tuổi đời từ 22 đến 40 tuổi. Phải thành thạo word, excel và phải biết tiếng Anh giao tiếp ưu tiên người có kinh nghiệm.

6. Nhân viên vận hành máy Rót:

- Số lượng cần tuyển: 02 người.

- Địa điểm làm việc tại: Xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

- Mức lương từ 7.000.000 đồng đến 9.000.000 đồng, thưởng tất cả các ngày lễ, tết trong năm và thưởng tháng 13 được hưởng theo quy định của Tập đoàn. Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN… theo quy định pháp luật của Nhà nước. Và được bố trí ăn, ở tại Công ty.

- Mô tả Công việc: Chịu trách nhiệm vận hành, bảo dưỡng và vệ sinh cụm thiết bị máy Rót tại Cảng theo mệnh lệnh của cấp trên căn cứ theo kế hoạch sản xuất của Công ty và thực hiện các yêu cầu khác của cấp trên trong ca làm việc.

- Yêu cầu: Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành: Cơ khí, điện. Tuổi đời từ 22 đến 40 tuổi, ưu tiên người có kinh nghiệm và biết tiếng Anh.

7. Thợ máy tàu lai.

- Số lượng cần tuyển: 01 người.

- Địa điểm làm việc tại: Xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

- Mức lương từ 7.000.000 đồng đến 9.000.000 đồng, thưởng tất cả các ngày lễ, tết trong năm và thưởng tháng 13 được hưởng theo quy định của Tập đoàn. Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN… theo quy định pháp luật của Nhà nước. Và được bố trí ăn, ở tại Công ty.

- Mô tả Công việc: Phối hợp với Điều độ, Hoa tiêu và các đơn vị khác để hỗ trợ điều động tàu cập cầu, rời cầu, tránh bão và cứu nạn cứu hộ… Chịu trách nhiệm Quản lý, vận hành, thường xuyên kiển tra, theo dõi, bảo dưỡng, vệ sinh tàu lai và thực hiện các việc khác do lãnh đạo phân công.

- Yêu cầu: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành: Vận hành máy tàu biển... Tuổi đời từ 22 đến 40 tuổi, ưu tiên người có kinh nghiệm và biết tiếng Anh.

8. Nhân viên Phòng Cơ điện:

- Số lượng cần tuyển: 5 người

- Địa điểm làm việc tại: Xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

- Mức lương từ 9.000.000 đồng đến 11.000.000 đồng, thưởng tất cả các ngày lễ, tết trong năm và thưởng tháng 13 được hưởng theo quy định của Tập đoàn. Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN… theo quy định pháp luật của Nhà nước. Và được bố trí ăn, ở tại Công ty.

- Mô tả Công việc:

+ Nhân viên điện chịu trách nhiệm sửa chữa bảo dưỡng hệ thống dây chuyền sản xuất. Hiệu chỉnh các thiết bị đo lường, triển khai thiết kế bản vẽ và lựa chọn thiết bị, thay đổi cải tiến, lắp mới thiết bị và cụm thiết bị điện, cũng như lập trình các chương trình phần mềm được giao.

+ Nhân viên cơ khí chịu trách nhiệm sửa chữa bảo dưỡng hệ thống dây chuyền sản xuất, thiết kế, chế tạo các chi tiết máy và lập kế hoạch bảo trì máy móc thiết bị.

- Yêu cầu: Tốt nghiệp bằng Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành: Lập trình PLC, điện tự động hóa và Cơ khí chế tạo máy. Tuổi đời từ 22 đến 35 tuổi, ưu tiên người có kinh nghiệm và biết tiếng Anh.

9. Nhân viên bảo vệ

- Số lượng cần tuyển: 04 người.

- Địa điểm làm việc tại: Xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

- Mức lương từ 5.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng, thưởng tất cả các ngày lễ, tết trong năm và thưởng tháng 13 được hưởng theo quy định của Tập đoàn. Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN… theo quy định pháp luật của Nhà nước. Và được bố trí ăn, ở tại Công ty.

- Mô tả Công việc: Đảm bảo an ninh, an toàn về tài sản và con người trong khuôn viên của nhà máy nơi Công ty có trụ sở và thực hiện các việc khác do lãnh đạo phân công.

- Yêu cầu: Tốt nghiệp chứng chỉ trở lên chuyên ngành: bảo vệ, vệ sỹ. Tuổi đời từ 22 đến 50 tuổi, ưu tiên người có kinh nghiệm và thật thà, trung thực chịu được áp lực công việc.

10. Hồ sơ dự tuyển:

- Đơn xin việc.

- Bản CV cá nhân.

- Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh và chứng thực của địa phương hoặc đơn vị quản lý).

- Bản sao giấy khai sinh, giấy chứng minh nhân dân (thẻ căn cước), hộ khẩu (phô tô, có chứng thực địa phương).

- Bản sao bằng tốt nghiệp chuyên môn và các giấy tờ có liên quan khác.

- Giấy khám sức khỏe (do bệnh viện cấp huyện trở lên cấp).

- Giấy xác nhận nhân sự không mắc các tệ nạn xã hội và không vi phạm pháp luật của UBND xã, phường hiện đang cư trú.

- Nộp 04 ảnh cỡ (4x6) hoặc (3x4) mới nhất (01 tháng trước đến nay)

- Trên hồ sơ xin việc ghi rõ số điện thoại của người cần liên lạc.

11. Địa điểm nộp hồ sơ:

Phòng Tổ chức - Hành chính, Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam.

+ Nhà máy Đô Lương

- Địa chỉ: Nhà máy Xi măng Đô Lương, xã Bài Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

- Điện thoại liên hệ: 02386.564.555

+ Nhà máy Nghi Thiết

- Địa chỉ: Xóm Quyết Tâm, xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

- Điện thoại liên hệ: 02386.688.881 hoặc 02383.603.131.

- Gmail: hanhchinhxmsl@vissaigroup.com.vn

Ghi chú:

- Nộp hồ sơ trực tiếp, không nhận hồ sơ qua trung gian, môi giới (hoặc gửi qua

đường bưu điện).

- Không phải nộp bất kỳ khoản phí nào (Hồ sơ không trúng tuyển, không hoàn trả).

Chi tiết xin liên hệ Văn phòng Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam điện thoại

như trên./.