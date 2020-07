Nhiều cơ hội việc làm tại Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam

(Baonghean.vn) - Hệ thống phát điện nhiệt khí dư là giải pháp công nghệ mới tiên tiến của châu Âu được nhiều nước ứng dụng trong các ngành công nghiệp. Công nghệ này hiện tại cũng được Tập đoàn Xi măng The Vissai ứng dụng và lắp đặt đồng bộ với quá trình xây dựng Nhà máy Xi măng Đô Lương (Nghệ An) và đã đi vào hoạt động ổn định từ năm 2016.

(Baonghean) - Đảng bộ Bộ phận Xi măng Sông Lam trực thuộc Đảng bộ Xi măng The Vissai thành lập từ tháng 12/2019; là một trong những đảng bộ bộ phận “trẻ” nhất trên địa bàn Nghệ An sớm hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 với nhiều mục tiêu, nhiệm vụ. Phóng viên Báo Nghệ An có cuộc đối thoại với đồng chí Phạm Xuân Khánh - Bí thư Đảng ủy Xi măng Sông Lam, Phó Giám đốc Nhà máy Xi măng Đô Lương về những giải pháp lãnh đạo, phát triển doanh nghiệp trong giai đoạn mới.