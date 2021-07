Nhiều cơ quan, đơn vị hiến máu cứu người trong mùa dịch Covid-19

Chiều 3/7, các cán bộ Cục Hải quan Nghệ An đến Trung tâm Huyết học và Truyền máu tỉnh để tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: TT

Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng chương trình “Hành trình đỏ - Giữ nhịp đập trái tim” do Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp cùng Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh, Công đoàn Viên chức Nghệ An và Trung tâm Huyết học và Truyền máu Nghệ An phối hợp tổ chức. Ảnh: TT

Trước đó, ngày 1/7, các cán bộ, phóng viên Báo Nghệ An cũng tham gia hưởng ứng chương trình hiến máu. Ảnh: Phương Thu

Nhiều người lần đầu tiên tham gia hiến máu cho biết, ban đầu cũng cảm thấy lo lắng nhất là trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp nhưng khi đến đăng ký hiến máu, thấy được quy trình hiến rất an toàn nên quên hết cảm giác lo lắng, thay vào đó là niềm vui, niềm hạnh phúc vì được góp sức mình vào việc cứu người. Ảnh: Phương Thu

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, kho máu dự trữ của Trung tâm Huyết học và Truyền máu tỉnh Nghệ An bị thiếu hụt trầm trọng do người dân vùng cách ly, phong tỏa và người dân ngoài thành phố Vinh không thể đến hiến máu, lực lượng sinh viên tình nguyện cũng nghỉ hè... Trong ảnh, đoàn viên, thanh niên Công an Nghệ An tham gia chương trình hiến máu. Ảnh: TT

Ngoài các đơn vị trên, theo thống kê của Ban tổ chức chương trình, trong những ngày qua, nhiều cán bộ, công nhân viên của các cơ quan, đơn vị đã tham gia hiếu máu như: Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An; Văn phòng Công đoàn Viên chức tỉnh Nghệ An; Nhà khách Nghệ An; Sở Ngoại vụ tỉnh Nghệ An và nhiều y, bác sĩ của các bệnh viện cũng tham gia hiến máu. Trong ảnh, các y, bác sĩ Bệnh viện Ung bướu Nghệ An hiến máu. Ảnh: TT