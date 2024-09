Kinh tế Nhiều địa phương ở Nghệ An cấm đường do ngập lụt Sau hơn 1 ngày đêm mưa liên tục, nhiều tuyến đường của các xã thuộc địa bàn các huyện Anh Sơn, Con Cuông bắt đầu ngập. Chính quyền địa phương đang tích cực khuyến cáo người dân đảm bảo an toàn, cấm một số tuyến do nước lên nhanh.

Trên địa bàn huyện Anh Sơn, một số tuyến đường thuộc xã Cẩm Sơn nước bắt đầu dâng cao làm ngập mặt đường, nhất là đoạn qua Nhà máy gạch tuynel đi huyện Con Cuông.

Đoạn Quốc lộ 7 qua xã Cẩm Sơn nước tràn mặt đường. Ảnh: CSCC

Tại xã Phúc Sơn, lãnh đạo UBND xã cho biết hiện tuyến đường có cầu tràn từ bản Vều 1 đi các bản Vều 2, Vều 3 và Vều 4. Hiện xã đang tạm cấm qua lại tuyến đường này do nước ngập, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Một số tuyến đường khác, đặc biệt là các bản Cao Vều cũng đang trong tình trạng nguy cơ bị ngập nếu trời tiếp tục mưa.

Xã Phúc Sơn (Anh Sơn) lập chốt cấm đường để đảm bảo an toàn cho người dân khi tuyến đường vào trung tâm các bản Cao Vều đang bị ngập. Ảnh: CSCC

Còn tại xã Tường Sơn, hiện nay UBND xã đang khuyến cáo người dân chú ý đảm bảo an toàn khi thông trên Quốc lộ 7A do nhiều đoạn đường bị ngập cục bộ do mưa kéo dài, nước thoát chậm.

Đoạn QL7 qua xã Tường Sơn (Anh Sơn) được chính quyền đặt biển cảnh báo cho người và phương tiện qua lại chú ý đảm bảo an toàn. Ảnh: CSCC

Cụ thể, một số địa điểm đã ngập và nguy cơ ngập nếu mưa tiếp tục kéo dài: Đoạn cổng chào thôn 8 và thôn 9, đoạn thôn Quyết Thắng. Chính quyền xã Tường Sơn khuyến cáo người dân chủ động theo dõi tình hình để có biện pháp ứng phó kịp thời.

Ngập cục bộ ở thị trấn Con Cuông. Ảnh chụp lúc 14h ngày 20/9/2024. Ảnh: CSCC

Qua địa bàn Cẩm Sơn, hiện nay huyện Con Cuông cũng xuất hiện nhiều điểm sạt lở, ngập cục bộ. Ví như ở thị trấn Con Cuông, khu vực gần chợ thị trấn thời điểm 14h chiều ngày 20/9, nước mưa đã làm ngập bề mặt đường. Nguyên nhân do mưa lớn kéo dài, tốc độ thoát nước chậm nên làm ngập cục bộ.

Tất cả các cầu tràn trên địa bàn xã Lục Dạ (Con Cuông) đã bị ngập. Ảnh: CSCC

Còn tại xã Lục Dạ, theo lãnh đạo UBND xã, hiện nay tất cả các cầu tràn trên địa bàn xã đã bị ngập. Xã đang chỉ đạo các thôn bản lập biển cảnh báo, cấm qua lại một số tràn ngập sâu. Hiện nay xã Lục Dạ vẫn mưa to và nước sông, suối tiếp tục dâng nhanh, làm ngập nhiều diện tích ruộng nương và các trục đường trên địa bàn.

Xử lý sạt lở tại dốc Chó trên Quốc lộ 7. Ảnh: CSCC

Ở xã Lạng Khê (Con Cuông), hiện nay Quốc lộ 7 đoạn dốc Chó lại tiếp tục sạt lở. Đầu giờ chiều ngày 20/9, lực lượng chức năng đã giải phóng khối đất đá đổ xuống mặt đường để lưu thông.

Sạt lở tại dốc Chó đã làm ách tắc giao thông một thời gian ngắn.

Trên địa bàn xã Tam Quang (Tương Dương), chính quyền địa phương cũng cho biết, do mưa kéo dài nhiều ngày nên tuyến đường đất từ bản Tam Liên của xã Tam Quang đi về bản Đồng Tiến của xã Lạng Khê, huyện Con Cuông bị sụt lún nghiêm trọng khiến các phương tiện không thể di chuyển được.

Điểm sạt lở, nứt gãy nền đường từ bản Tam Liên của xã Tam Quang, huyện Tương Dương đi về bản Đồng Tiến của xã Lạng Khê, huyện Con Cuông. Ảnh: CSCC

Hiện xã Tam Quang đã lập rào chắn tạm cấm qua lại tuyến đường này để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.