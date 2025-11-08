Kinh tế Nhiều địa phương tại Nghệ An có nguy cơ cháy rừng ở cấp nguy hiểm, cần chủ động phương án ứng phó Theo Ban chỉ đạo Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025, từ ngày 11 - 13/8, trên địa bàn tỉnh có thời tiết nắng nóng gay gắt, nguy cơ xảy ra cháy rừng tại nhiều phường, xã.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 11 - 13/8/2025, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, trong đó có Nghệ An, sẽ xảy ra nắng nóng trên diện rộng, nền nhiệt phổ biến từ 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt, nguy cơ cháy rừng tại Nghệ An được dự báo ở mức cao, từ cấp III (cao) đến cấp IV (nguy hiểm).

Thời tiết nắng nóng, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng cao tại nhiều địa bàn. Ảnh: Quang An

Cụ thể, cấp III (cao) gồm các xã, phường: Kim Bảng, Sơn Lâm, Hạnh Lâm, Cát Ngạn, Tam Đồng, Tiên Đồng, Giai Xuân, Nghĩa Hành, Nghĩa Đồng, Tân Kỳ, Tân An, Con Cuông, Bình Chuẩn, Mậu Thạch, Môn Sơn, Cam Phục, Châu Khê, Anh Sơn, Anh Sơn Đông, Vĩnh Tường, Thành Bình Thọ, Nghĩa Mai, Nghĩa Lâm, Nghĩa Khánh, Đông Hiếu, Chiêu Lưu, Hữu Kiệm, Tương Dương, Lượng Minh, Hữu Khuông, Nhôn Mai, Tam Quang, Tam Thái, Nga My, Yên Na, Yên Hòa, Mường Ham, Mường Chọng, Châu Lộc, Châu Hồng, Tam Hợp, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Hùng Chân, Châu Tiến, Châu Bình, Quế Phong, Thông Thụ, Tiền Phong, Tri Lễ, Mường Quàng, Quang Đồng, Vân Du.

Đây là những khu vực thời tiết khô hanh kéo dài, dễ xảy ra cháy rừng, cần đặc biệt chú trọng phòng cháy ở các loại rừng tre, nứa, rừng hỗn giao.

Cấp IV (nguy hiểm) gồm các xã, phường: Trường Vinh, Cửa Lò, Vinh Lộc, Đô Lương, Bạch Ngọc, Văn Hiến, Bạch Hà, Thuần Trung, Lương Sơn, Xuân Lâm, Đại Đồng, Bích Hào, Hoa Quân, Kim Liên, Vạn An, Nam Đàn, Đại Huệ, Thiên Nhẫn, Yên Trung, Hưng Nguyên, Phúc Lộc, Trung Lộc, Thần Lĩnh, Hải Lộc, Văn Kiều, Tân Châu, An Châu, Minh Châu, Hùng Châu, Hợp Minh, Quan Thành, Bình Minh, Vân Tụ, Giai Lạc, Hoàng Mai, Tân Mai, Quỳnh Mai, Quỳnh Sơn, Quỳnh Phú, Quỳnh Văn, Quỳnh Lưu, Quỳnh Sơn, Quỳnh Tam, Quỳnh Thắng.

Đây là những nơi thời tiết khô hanh, hạn hán kéo dài, có nguy cơ xảy ra cháy rừng lớn, tốc độ lan tràn lửa nhanh, đe dọa diện tích rừng rộng và các khu dân cư gần rừng.

Các lực lượng được huy động để chữa cháy rừng tại huyện Diễn Châu (cũ). Ảnh tư liệu: Quang An

Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng; triển khai thông tin cảnh báo kịp thời tại chòi canh lửa, qua hệ thống camera 360 độ và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức PCCCR cần được tăng cường; kiểm soát chặt việc sử dụng lửa trong và gần rừng, tạm dừng đốt nương, xử lý thực bì bằng lửa; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Các lực lượng chức năng phải tổ chức trực ban 24/24 giờ, bố trí chốt chặn, tuần tra canh gác ở khu vực trọng điểm; kiểm soát người ra vào rừng; kịp thời phát hiện và dập tắt các đám cháy ngay từ khi mới phát sinh.

Các điểm di tích gắn với rừng như Khu mộ bà Hoàng Thị Loan (xã Kim Liên), Khu lăng mộ Vua Mai Hắc Đế (xã Vạn An), Khu lâm viên núi Quyết (phường Trường Vinh) và Khu vực đền Cuông (xã An Châu) cần đặc biệt chú trọng bảo vệ.

Các cấp dự báo cháy rừng. Ảnh: Quang An

Khi xảy ra cháy, Chủ tịch UBND xã, phường phải trực tiếp chỉ huy chữa cháy, huy động lực lượng, phương tiện; với các khu rừng gần dân cư, cần sẵn sàng phương án di dời đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

Sau khi khống chế cháy, địa phương cần khẩn trương điều tra nguyên nhân, xác định đối tượng gây cháy (nếu có) và xử lý nghiêm theo quy định.

Trước đó, trong ngày 10/8, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 2 vụ cháy rừng liên tiếp trên địa bàn tỉnh tại rú Ối, xã Hoa Quân và núi Thiên Nhẫn, xã Thiên Nhẫn. Lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và người dân đã phối hợp dập tắt các đám cháy trong thời gian ngắn.