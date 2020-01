Nhiều điểm đen tai nạn giao thông ở Nghệ An cần được khắc phục

(Baonghean.vn) - Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An đang tích cực phối hợp với Công an tỉnh tổ chức khảo sát, củng cố hồ sơ các điểm đen gây tai nạn giao thông trên địa bàn để có phương án xử lý.