Nhiều điểm sáng của U21 Sông Lam Nghệ An trong trận thắng tưng bừng trước U21 Long An

(Baonghean.vn) - Nhiều điểm sáng trong lối chơi của U21 Sông Lam Nghệ An trong trận thắng đậm 4-0 trước U21 Long An ở lượt trận thứ 2 bảng C vòng chung kết U21 Quốc gia Thanh Niên 2023.

Phan Bá Quyền mang về bàn mở tỷ số cho U21 Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Xuân Thuỷ

Cởi bỏ áp lực

Trước khi bước đến lượt trận thứ 2, bảng C vòng chung kết U21 Quốc gia Thanh Niên 2023, U21 Sông Lam Nghệ An bất ngờ để thua U21 Kon Tum với tỷ số 0-1. Trận thua khiến người hâm mộ xứ Nghệ đặt nhiều dấu hỏi về năng lực thực có của đội chủ nhà.

Những tưởng điều đó sẽ khiến tâm lý của các chân sút xứ Nghệ bị đè nặng và họ sẽ gặp nhiều khó khăn trong các trận tiếp theo ở vòng chung kết năm này.

Tuy nhiên, với kinh nghiệm và truyền thống vốn có, U21 sớm rút ra được những hạn chế trong trận mở màn để tiếp cận trận thứ 2 với tâm thế khác hơn. Không quá vội vàng trong các pha phối hợp, các chân sút U21 Sông Lam Nghệ An bình tĩnh dàn quân, tạo ra nhiều tình huống phối hợp uyển chuyển, linh hoạt.

Văn Bắc, Quang Vinh, Xuân Đại, Khánh Toàn… tự tin phát triển các pha lên bóng nhịp nhàng, có độ kết dính cao, khiến cho hàng thủ đối phương gặp không ít lúng túng. Đặc biệt, với bàn thắng sớm ở phút thứ 12 của Phan Bá Quyền đã tạo đà tâm lý thoải mái để đồng đội chơi bùng nổ ở những phút sau đó. Đây cũng chính là nút thắt giúp cho U21 Sông Lam Nghệ An có được chiến thắng tưng bừng trong lượt trận thứ 2.

Khánh Toàn toả sáng với bàn thắng nâng tỷ số lên thành 3-0 cho U21 Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Xuân Thuỷ

Dấu ấn đấu pháp

Không vội vã trong việc thay đổi nhân sự, Ban huấn luyện U21 Sông Lam Nghệ An vẫn bảo vệ lập trường, khi tung ra đội hình quen thuộc đã được tập luyện với nhau khá nhiều trước giải. Đội bóng xứ Nghệ mạnh dạn cất Văn Cường trên băng ghế dự bị, chỉ sử dụng hậu vệ này khi cần tạo sự đột biến.

Bên cạnh đó, để tạo hiệu quả hơn trong các pha tấn công, U21 Sông Lam Nghệ An thay đổi đấu pháp so với trận ra quân. Vẫn chủ động dồn ép đối thủ, nhưng các chân sút U21 Sông Lam Nghệ An không vội vàng đưa ra các pha dứt điểm, mà tiếp tục mạnh dạn thực hiện thêm những đường chuyền có tính đột biến hơn. Qua đó, đã tạo ra khá nhiều khoảng trống trước cầu môn U21 Long An, đó là điểm mấu chốt để U21 Sông Lam Nghệ An gây ra nhiều sức ép lên khung thành của Long An.

Các bàn thắng liên tiếp đến ở thời điểm giữa hiệp 2 là lời khẳng định cho việc áp dụng đấu pháp đúng đắn của U21 xứ Nghệ. Có câu, “đúng người, đúng thời điểm” U21 Sông Lam Nghệ An đã có phương án thay người hợp lý, khi tung Duy Hào, Văn Cường vào sân. Hai cầu thủ này với thể lực sung mãn đã giúp cho tốc độ lên bóng của đội nhà nhanh hơn, nguy hiểm hơn, qua đó góp công lớn mang về 3 bàn thắng cho U21 Sông Lam Nghệ An.

Màn toả sáng của các tài năng

Trong trận ra quân, U21 Sông Lam Nghệ An thường sử dụng nhiều pha treo bóng từ hai biên. Tuy nhiên, điều đó không mấy hợp lý, khi trong đội hình của đội bóng xứ Nghệ có nhiều cầu thủ không có được thể hình lý tưởng. Nhằm mang lại cơ hội rõ ràng hơn cho đội nhà, Ban huấn luyện U21 Sông Lam Nghệ An sử dụng lối đá ban bật, với các pha luân chuyển bóng ở tầm thấp. Và đây chính là cơ hội để những chân sút như Quang Vinh, Khánh Toàn, Xuân Đại, Văn Cường có đất để phô diễn sở trường của mình. Những pha phối hợp nhanh, có tính sáng tạo cao của các cầu thủ này đã mở ra khoảng trống để các vệ tinh xung quanh có thể lập công.

3 bàn thắng của U21 Sông Lam Nghệ An ở hiệp 2 đều đến từ các pha bóng lên bóng trực diện. Đặc biệt, Văn Cường khi được vào sân ở hiệp 2 đã mang đến làn gió mới trong cách chơi tấn công của U21 xứ Nghệ. Tốc độ, khả năng quấy phá, nhãn quan chiến thuật của cầu thủ gốc T.X Hoàng Mai là chìa khoá giúp Sông Lam Nghệ An tạo ra khác biệt so với đối phương. Bàn thắng ấn định tỷ số 4-0 của Văn Cường là lời khẳng định thuyết phục cho giá trị ngôi sao mà cầu thủ này đã mang lại.

Quang Vinh tiếp tục thể hiện vai trò châm ngòi cho nhiều đợt tấn công hiệu quả của U21 Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Xuân Thuỷ

Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến vai trò của tiền vệ Quang Vinh, cầu thủ được xem là “nhạc trưởng” trong cách chơi tấn công của U21 Sông Lam Nghệ An. Dường như các pha lên bóng của đội chủ nhà đều in đậm dấu giày của tiền vệ sinh năm 2005 này.

Có thể nói, sau chiến thắng đậm trước U21 Long An cánh cửa vào vòng Tứ kết của U21 Sông Lam Nghệ An đã trở nên rộng mở. Bởi trong trận đấu cuối của bảng C diễn ra ngày 23/9, đội bóng xứ Nghệ chỉ phải đối đầu với U21 Đắk Lắk đội bóng được cho là yếu nhất bảng. Với màn thể hiện trong trận đấu ở lượt 2, dường như đội chủ nhà đã bắt được nhịp với giải đấu. Tuy nhiên, để tiến xa hơn tại giải đấu năm nay, U21 Sông Lam Nghệ An cần phải không ngừng làm mới cách chơi, đấu pháp tránh khả năng bắt bài của đối phương.