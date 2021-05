Nhiều đoàn hủy tour dịp nghỉ lễ, lượng khách đến Con Cuông giảm

(Baonghean.vn) - Cũng như nhiều điểm du lịch khác ở Nghệ An, do dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên lượng khách đến các điểm du lịch trên địa bàn Con Cuông dịp nghỉ lễ nay thấp hơn nhiều so với năm trước.