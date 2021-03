Nhiều đội bóng mạnh hội tụ tại Giải vô địch sân 7 Bắc Miền Trung 2021

Sau thành công của Giải bóng đá Nghệ Premier League, chiều 3/3/2021 tại thành phố Vinh, Nghệ An, Hội bóng đá phong trào Nghệ An tổ chức buổi lễ họp báo, bốc thăm chia bảng vô địch sân 7 Bắc Miền Trung tranh Cup Vinataba 2021.

Giải đấu này được xem là cuộc hội ngộ của những anh tài “sân 7” hàng đầu tới từ chủ nhà Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Huế và Đà Nẵng. Với chủ nhà Nghệ An là những gương mặt nổi danh như Văn Quyến, Quang Tình, Đắc Khánh, Hùng “con”.

Đại diện BTC, các đội bóng tham dự giải tại buổi họp báo. Ảnh: TK

Theo đó, Giải vô địch sân 7 Bắc Miền Trung 2021 có 8 đội bóng tham dự bao gồm: FC Lucky Thanh Hà (Thanh Hóa), FC New Focus (Hà Tĩnh), Hiếu Hoa Aquahaco (Đà Nẵng), FC For you (Huế), FC Văn Minh (Nghệ An), FC Phước An Company (Nghệ An), FC Vận Tải Hùng Kiều (Nghệ An), FC Vinataba (Nghệ An).