Nhiều đơn vị, tổ chức thăm hỏi, trao quà Tết tại các địa phương

Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc Việt Nam, sáng 27/1/2022, đồng chí Dương Hoàng Vũ - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quế Phong, cùng đoàn công tác đã nhận lời chúc mừng và quà Tết của đồng chí Lao Phết Phôn Su Văn - Bí thư, Chủ tịch huyện Mường Quắn, tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại bản Nậm Táy, huyện Xăm Tảy, tỉnh Hủa Phăn.



Năm 2021, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19, nên 2 huyện biên giới của Việt Nam - Lào bị ảnh hưởng đến việc giao lưu, hợp tác... nhưng phát huy tinh thần đoàn kết, hữu nghị, 2 huyện đã xây dựng và thống nhất sử dụng bản đồ nền chung nhằm hỗ trợ giám sát, quản lý các tài nguyên vùng giáp ranh. Hợp tác rất hiệu quả trong phòng, chống tội phạm xuyên biên giới, đặc biệt là tội phạm ma túy. Lãnh đạo 2 huyện Quế Phong -Mường Quắn cùng nỗ lực gắn kết, tô thắm mối quan hệ hữu nghị thủy chung và hợp tác toàn diện 2 huyện biên giới Việt Nam - Lào. Thường xuyên quan tâm hỗ trợ, động viên nhau khi bị thiên tai, dịch bệnh...

Vân Thanh

Đoàn công tác Đảng ủy - Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh thăm hỏi, chúc Tết mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ba ở xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu. Ảnh: Lê Thạch

Đoàn công tác Đảng ủy - Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh do Đại tá Trần Đăng Khoa - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh Nghệ An làm trưởng đoàn tổ chức thăm hỏi, tặng quà tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 các mẹ Việt Nam Anh hùng do đơn vị đơn vị nhận chăm sóc, phụng dưỡng.

Đoàn công tác đã thăm hỏi, tặng quà chúc Tết mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Thành tại phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò; mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ba ở xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu. Dịp này, đoàn công tác cũng thăm, tặng quà chúc Tết bà Nguyễn Thị Ân, là vợ Anh hùng LLVTND, Đại tá Trần Văn Trí ở xã Phúc Thành, huyện Yên Thành.

Lê Thạch

Trao tặng sổ tiết kiệm 100 triệu đồng cho bố mẹ của Trung úy Nguyễn Văn Chiến. Ảnh: Như Thủy Ủy ban MTTQ huyện Quỳnh Lưu phối hợp với Công an huyện cùng CLB Trái tim nhân ái tại Thành phố Hà Nội đã đến thắp hương và trao sổ tiết kiệm trị giá 100 triệu đồng cho gia đình Trung úy Nguyễn Văn Chiến ở xã Ngọc Sơn.



Như tin đã đưa, đêm ngày 6/8/2021, khi đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại chốt kiểm soát dịch bệnh thuộc xã Quỳnh Văn (Quỳnh Lưu, Nghệ An), Trung úy Nguyễn Văn Chiến không may xảy ra tai nạn. Mặc dù được đồng đội, các y, bác sĩ và nhân dân tận tình cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng, đồng chí đã hy sinh. Chia sẻ với nỗi đau của gia đình, dịp này CLB Trái tim nhân ái - Thành phố Hà Nội đã trích kinh phí trao tặng cho bố mẹ của Trung úy Nguyễn Văn Chiến sổ tiết kiệm 100 triệu đồng.