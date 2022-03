Nhiều dự án tiếp tục chi trả bồi thường, hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại bởi thiên tai

Tương Dương là địa phương có nhiều dự án thủy điện và dự án xây dựng hạ tầng đứng chân, việc đảm bảo đời sống ổn định cho người dân sau khi các dự án được triển khai, nhất là sau khi bố trí tái định cư (TĐC) là điều hết sức quan trọng.

Thực tế cho thấy, một số dự án TĐC cho người dân tại huyện Tương Dương do bố trí tại những địa điểm có độ dốc lớn, nguy cơ sạt lở cao, không đảm bảo an toàn nên chỉ sau một thời gian ngắn, người dân địa phương đã rời đi nơi khác, xây dựng nhà ở tạm bợ bên bờ sông, suối, bỏ lại những ngôi nhà TĐC hoang tàn.

Theo báo cáo, mới đây Công ty Thủy điện Bản Vẽ đã tiến hành chi trả kinh phí hỗ trợ sửa chữa 120 nhà ở của hộ dân do chủ đầu tư xây dựng tại các khu tái định cư trên địa bàn huyện Tương Dương. Bao gồm khu TĐC bản Chon (xã Xiêng My), khu TĐC bản Văng Môn (xã Nga My), khu TĐC bản Cò Phảo, khu TĐC tại Bản Vẽ cùng thuộc xã Yên Na. Việc thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà ở được thực hiện với tổng kinh phí hơn 2,1 tỷ đồng.