Kinh tế Nhiều dự án triệu đô ở Nghệ An điều chỉnh tăng vốn đầu tư Trong tháng 3/2025, Nghệ An chấp thuận 4 dự án đầu tư với tổng vốn hơn 1.500 tỷ đồng. Quá trình triển khai, đã có nhiều dự án điều chỉnh tổng mức đầu tư tăng thêm hàng nghìn tỷ đồng.

Trong quý I/2025, Nghệ An tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; thực hiện đồng bộ các giải pháp để cải thiện và nâng cao thứ hạng. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; chú trọng tiếp cận, xúc tiến đầu tư trực tiếp theo địa bàn, đối tác, lĩnh vực, nhất là gắn kết chặt chẽ hoạt động xúc tiến đầu tư với các nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp.

Công nhân làm việc tại Công ty LuxShare ICT ở KCN VSIP Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Theo Chi cục Thống kê tỉnh, từ 1/3/2025 - 21/3/2025, Nghệ An đã chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 4 dự án, với tổng vốn đầu tư 1.502,4 tỷ đồng; điều chỉnh cho 8 lượt dự án, trong đó, có 2 lượt điều chỉnh vốn, tổng vốn điều chỉnh tăng 1.262,4 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư cấp mới điều chỉnh là 2.764,8 tỷ đồng.

Trong đó, nhiều dự án cấp mới có vốn đầu tư lớn như: Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 3 của Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) VSIP Nghệ An, tổng mức đầu tư 52,5 triệu USD (tương đương 1.325 tỷ đồng); Dự án Xây dựng trang trại chăn nuôi công nghiệp của Công ty cổ phần Đầu tư và Chăn nuôi Con Cuông tổng mức đầu tư hơn 131 tỷ đồng.

Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội phân theo loại hình kinh tế theo giá hiện hành quý I các năm 2021-2025 trên địa bàn Nghệ An. Đơn vị: Tỷ đồng. Biểu đồ: Chi cục Thống kê Nghệ An

Các dự án điều chỉnh vốn đầu tư lớn như: Nhà máy sản xuất gia công giày dép xuất khẩu tại Khu công nghiệp Hoàng Mai I của Công ty TNHH Giầy Andromeda Việt Nam, tổng mức đầu tư tăng 32 triệu USD; Dự án đầu tư phát triển nhà xưởng xây sẵn, nhà kho và văn phòng cho thuê Soilbuild Nghệ An tại Khu công nghiệp WHA của Công ty TNHH SB (Nghệ An) tổng mức đầu tư tăng hơn 480 tỷ đồng.

Trong quý I/2025, tính từ 1/1- 21/3/2025, trên địa bàn tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 10 dự án với tổng mức đầu tư hơn 2.223 tỷ đồng; điều chỉnh cho 34 lượt dự án, trong đó, điều chỉnh vốn cho 9 lượt dự án với tổng mức đầu tư tăng hơn 4.441 tỷ đồng.

Khu công nghiệp VSIP Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Như vậy, tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt hơn 6.664 tỷ đồng (bằng 45,6% so với cùng kỳ năm trước). Trong đó, đầu tư trong nước cấp mới cho 7 dự án, với tổng số vốn đầu tư đăng ký hơn 834 tỷ đồng (chiếm 70% về số lượng dự án và 37,5% về tổng vốn đầu tư).

Về đầu tư FDI, đã cấp mới cho 3 dự án, với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 55 triệu USD (chiếm 30% về số lượng dự án và 62,5% về tổng vốn đầu tư). Điều chỉnh vốn cho 4 dự án, với tổng mức đầu tư tăng 56,9 triệu USD, đưa tổng vốn cấp mới và điều chỉnh đạt 111,9 triệu USD.

Theo đó, vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn Nghệ An dự tính quý I/2025 theo giá hiện hành ước đạt hơn 23.273 tỷ đồng, tăng 9,23% so với cùng kỳ năm 2024. Vốn đầu tư thực hiện khu vực Nhà nước quý I/2025 ước đạt hơn 2.951 tỷ đồng, bằng 93,01% so với cùng kỳ năm 2024.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập có công suất 1.500MW sẽ được triển khai tại xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai có tổng mức đầu tư dự án khoảng 2,11 tỷ USD. Ảnh minh họa: AI

Nhờ đó, nhiều dự án đầu tư khu vực FDI và ngoài Nhà nước trên địa bàn tỉnh đang trong quá trình đẩy nhanh tiến độ thực hiện để kịp đưa vào sử dụng trong năm 2025, như: Dự án Nhà máy công nghệ Everwin Precision (Nghệ An); Dự án mở rộng nhà máy Công ty TNHH Luxshare - ICT (Nghệ An); Dự án nhà máy sản xuất linh kiện điện tử Công ty TNHH Công nghệ điện tử Ju Teng; Dự án Khu đô thị và Nhà ở xã hội tại xã Hưng Hòa; Dự án Vincom Shophouse Vinh; Dự án khu đô thị sinh thái Vinh Tân.