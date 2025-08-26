Xã hội Nhiều hộ dân ở xã Con Cuông tiếp tục bị ngập úng do ảnh hưởng bão số 5 Ảnh hưởng của bão số 5, từ chiều tối qua (ngày 25/8), trên địa bàn xã Con Cuông đã xảy ra mưa to kéo dài. Cùng với việc các hồ thủy điện tiến hành xả lũ, mực nước tại một số khu vực đã dâng cao, tràn vào nhà dân.

Đến 9h30 sáng nay, toàn xã Con Cuông đã tổ chức di dời 70 hộ dân với 272 nhân khẩu đến nơi an toàn, chủ yếu tại nhà người thân, trường học và nhà văn hóa khối, thôn.

Xã Con Cuông bị ngập trong biển nước. Ảnh: Bá Hậu

Hiện đã có khoảng 8 ha lúa hè thu và mùa bị ngập úng, 80 cây xanh gãy đổ. Một số công trình giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng, như cầu Huối Co Phì sạt lở, mố cầu treo Bãi Ổi và mặt đường kề cầu bị lún; nhiều cầu, tràn trên địa bàn bị ngập, gây chia cắt một số khu vực. Tại khu vực cầu Khe Dún và khối 2, nước đã tràn vào nhà dân, buộc nhiều hộ phải di dời tài sản khẩn cấp.

Nước đã tràn vào nhà dân, buộc nhiều hộ phải di dời tài sản khẩn cấp.



Trước tình hình mực nước sông tiếp tục dâng cao, cấp ủy, chính quyền địa phương đã nhanh chóng huy động lực lượng, tổ chức hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi an toàn, hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra.