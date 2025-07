Kinh tế Nhiều hộ dân tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm hành lang kênh tiêu Vách Bắc Từ những tháng trước, nhiều hộ dân ở xã Đông Thành (xã Đô Thành, huyện Yên Thành cũ) đã xây dựng nhà ở trái phép, lấn chiếm khu vực hành lang bảo vệ kênh tiêu Vách Bắc. Đến thời điểm này, nhiều hộ dân đã nhận thức được sai phạm và tự nguyện tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép.

Nhận thức được sai phạm, các hộ dân xã Đông Thành tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm hành lang kênh tiêu Vách Bắc. Ảnh: Văn Trường



Theo ghi nhận, một số hộ dân đã lợi dụng thời điểm chuyển giao đơn vị hành chính để lấn chiếm đất công, dựng tôn bao quanh chiếm diện tích và tiến hành xây dựng nhà ở trái phép ven tuyến kênh Vách Bắc - một khu vực quan trọng trong hệ thống tiêu thoát nước của địa phương.

Trước tình hình đó, UBND xã Đông Thành đã khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo do đồng chí Bí thư Đảng ủy làm Trưởng ban; 1 tổ thường trực tiếp nhận và chỉ đạo xử lý, công khai số điện thoại đường dây nóng; 2 tổ công tác đặc biệt với sự tham gia của cán bộ địa phương, công an xã, thôn đội trưởng, tổ an ninh, trật tự các xóm.

Người dân tiến hành tháo dỡ công trình vi phạm. Ảnh: Văn Trường



Các tổ công tác được phân công túc trực 24/24 giờ tại các điểm nóng để giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý hành vi vi phạm, đồng thời, ngăn chặn triệt để các trường hợp tái lấn chiếm. Ngoài ra, chịu trách nhiệm tuần tra, kiểm tra để phát hiện xử lý kịp thời các trường hợp phát sinh trên địa bàn toàn xã.

Các công trình vi phạm chủ yếu lợp tôn phía bên ngoài. Ảnh: Văn Trường

Theo thống kê của xã, từ đầu năm 2025 đến nay có 27 trường hợp vi phạm, trong đó, có 19 trường hợp chiếm đất do UBND xã Đô Thành (cũ) quản lý, xây dựng công trình trên đất thủy lợi kênh Vách Bắc; có 8 trường hợp xây dựng mới, cải tạo công trình trên đất được UBND xã Đô Thành (cũ), Công ty Thủy lợi Bắc Nghệ An giao đất, cho thuê đất vào mục đích kinh doanh dịch vụ.

Một số công trình lấn chiếm kiên cố đã được người dân chủ động tháo dỡ. Ảnh: Văn Trường

Song song với các biện pháp kiểm soát, chính quyền xã cũng chú trọng công tác tuyên truyền, vận động người dân nắm rõ quy định pháp luật về đất đai và xây dựng, từ đó, nâng cao nhận thức cộng đồng. Kết quả bước đầu cho thấy tín hiệu tích cực, khi đã có 4 hộ dân tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm, với tổng diện tích tôn che chắn lên tới hàng trăm mét vuông.

Người dân xã Đông Thành tập trung tháo dỡ công trình vi phạm lấn chiếm kênh Vách Bắc. Ảnh: Văn Trường

Bà Phan Thị An - Chủ tịch UBND xã Đông Thành cho biết: "Chúng tôi xác định công tác nắm bắt tình hình, phát hiện từ sớm, từ xa để kịp thời ngăn chặn phát sinh sai phạm; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm tuyên truyền, vận động người dân nhận thức sai phạm để tự giác khắc phục hậu quả là then chốt. Đồng thời, xã sẽ rà soát lại toàn bộ hiện trạng để có giải pháp tăng cường quản lý Nhà nước, không để phát sinh thêm vi phạm mới trong thời gian tới".

Xã Đông Thành tiếp tục vận động người dân tự tháo dỡ công trình xây dựng trái phép. Ảnh: Văn Trường

Điều đáng ghi nhận là trong quá trình triển khai, nhiều người dân đã chủ động phối hợp với chính quyền, cung cấp thông tin về các hành vi vi phạm mới. Đây là minh chứng cho sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức pháp luật của người dân, đồng thời là nền tảng quan trọng giúp xã Đông Thành xây dựng môi trường sống văn minh, ổn định và tuân thủ pháp luật.

Lực lượng chức năng xã Đông Thành túc trực 24/24h dọc kênh Vách Bắc để ngăn chặn phát sinh các vụ lấn chiếm đất trái phép mới. Ảnh: Văn Trường