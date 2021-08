Nhiều hoạt động quyên góp, ủng hộ lực lượng phòng, chống dịch Covid-19 trong tỉnh

Công an Nghệ An tổ chức trao tặng 500 phần quà là các nhu yếu phẩm thiết yếu đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Vinh.

Các phần quà được phân loại, đóng gói và sẵn sàng đưa đến với người dân. Ảnh: Trọng Tuấn Mỗi suất quà gồm có các loại lương thực và thực phẩm như 10 kg gạo, trứng, rau, cá khô… Sau khi tập kết tại trụ sở Công an các phường, xã trên địa bàn thành phố, cán bộ, chiến sỹ Công an tại các địa bàn đã phối hợp cùng với chính quyền địa phương, đến từng hộ gia đình trao cho người dân. Trong đó, đối tượng chủ yếu là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình người già, neo đơn, các công nhân, người lao động tự do gặp khó khăn khi phải nghỉ việc…

Các phần quà được đưa đến tập kết tại trụ sở Công an các phường, xã trên địa bàn thành phố. Ảnh: Trọng Tuấn Cán bộ, chiến sỹ đi từng ngõ, tới từng nhà để trao tận tay nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân. Ảnh: Trọng Tuấn

Ngay trong buổi sáng, hàng trăm phần quà đã được các chiến sỹ Công an Nghệ An trực tiếp trao đến tận tay người dân, kịp thời hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời cũng gửi lời động viên, khích lệ nhân dân thực hiện nghiêm giãn cách với tinh thần “ai ở đâu, ở yên đó” và cố gắng thực hiện nghiêm túc tất cả các quy định phòng, chống dịch.

Đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm, chăm lo đến đời sống nhân dân của lực lượng Công an nói chung, là tấm lòng của mỗi CBCS trong Công an Nghệ An nói riêng gửi đến người dân thành phố Vinh để chung sức cùng cả hệ thống chính trị quyết tâm đẩy lùi dịch Covid-19 trên địa bàn.

Trọng Tuấn

Tại huyện Quế Phong, đoàn công tác do đồng chí Dương Hoàng Vũ - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện dẫn đầu đã thăm tặng quà Trung tâm Y tế huyện Quế Phong.

Đồng chí Dương Hoàng Vũ thăm, tặng quà cho Trung tâm Y tế huyện Quế Phong. Ảnh: Bá Chài Để kịp thời động viên, khích lệ tinh thần của các y, bác sỹ, cán bộ y tế của huyện, đồng chí Dương Hoàng Vũ đã tặng các suất quà gồm: Sữa, nước uống, khẩu trang và nước sát khẩu. Món quà dù không lớn nhưng đã thể hiện sự quan tâm của chính quyền đối với lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch. Mong lực lượng y tế giữ gìn sức khỏe, an toàn, làm tốt hơn công tác phòng, chống dịch và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Đặc biệt, chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho việc triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho toàn dân trong thời gian tới.

Vân Thanh – Bá Chài

* Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Cửa Lò tổ chức tiếp nhận 7 tấn gạo do gia đình anh Phan Thanh Hùng ở khối 2, phường Thu Thủy hỗ trợ phòng, chống dịch Covid – 19.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Cửa Lò tiếp nhận 7 tấn gạo do gia đình anh Phan Thanh Hùng ở khối 2, phường Thu Thủy hỗ trợ. Ảnh: Ngọc Ánh

Toàn bộ số gạo trên đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam phân bổ cho các phường để chuyển tới người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19. Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường phối hợp với các tổ chức, đoàn thể rà soát, lựa chọn đảm bảo đúng đối tượng để hỗ trợ chính xác, kịp thời cho nhân dân. Ngoài hỗ trợ số gạo trên cho người dân thị xã, dịp này gia đình anh Hùng còn hỗ trợ cho Quỹ Phòng, chống dịch phường Nghi Thủy và phường Thu Thủy, mỗi phường 10 triệu đồng.

Dương Tân – Ngọc Ánh

* Đoàn công tác của huyện Tân Kỳ đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19, việc thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 15 và tặng quà cho lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch tại 2 xã Tân Hương và Nghĩa Phúc. Lãnh đạo UBND huyện Tân Kỳ trao tiền hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 cho xã Tân Hương. Ảnh: Như Lành Trao đổi với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tại các xã, lãnh đạo UBND huyện Tân Kỳ đề nghị các địa phương thực hiện tốt công tác cách ly tập trung đối với công dân từ vùng có dịch về; lực lượng trong bộ khung túc trực thường xuyên 24/24 giờ; đảm bảo các điều kiện thiết yếu trong khu cách ly cho công dân. Lãnh đạo UBND huyện Tân Kỳ đề nghị các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền để người dân thực hiện tốt; tổ chức cho các hộ kinh doanh trên địa bàn ký cam kết; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi vi phạm.

Dịp này lãnh đạo UBND huyện Tân Kỳ đã trao cho lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch của 2 xã Tân Hương và Nghĩa Phúc, mỗi đơn vị 5 triệu đồng. Số tiền này do thành viên Ban Đại diện Ngân hàng CSXH huyện quyên góp, hỗ trợ. Trong ngày, UBND huyện Tân Kỳ cũng đã trao 10 triệu đồng của Ngân hàng CSXH tỉnh cho Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 huyện.

Như Lành