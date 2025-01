Thời sự Nhiều hoạt động ý nghĩa của Hội đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh Hội đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh thể hiện được vai trò kết nối cộng đồng những người con Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận theo đúng tinh thần: "Đoàn kết, chia sẻ, trách nhiệm, hướng về quê nhà".

Hội đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh được tái lập và ra mắt vào ngày 10/9/2022. Sau hơn 2 năm tái lập, quy mô tổ chức và số lượng hội viên tham gia ngày càng đông, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, gắn bó, sẻ chia, trách nhiệm của cộng đồng những người con Nghệ An ở đất phương Nam.

Hội đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh ủng hộ 500 phần quà, trị giá 250 triệu đồng chương trình Tết vì người nghèo tỉnh Nghệ An năm 2024. Ảnh tư liệu: Thành Duy

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tỉnh ủy, MTTQ tỉnh, Hội đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh đã đóng góp hỗ trợ gần 10 tỷ đồng để xây tặng Trường Tiểu học Bắc Lý 2 (huyện Kỳ Sơn); hỗ trợ xây dựng 100 căn nhà cho người nghèo; hỗ trợ đồng bào bị lũ quét; tặng học bổng và tặng quà Tết cho người nghèo…

Riêng trong năm 2024, Hội đồng hương Nghệ An tại TP.

Hồ Chí Minh hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đăng ký đóng góp hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 100 căn nhà theo Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phát động. Tính chung cả Hội đồng hương các huyện, số lượng nhà ở được hỗ trợ xây dựng và sửa chữa hơn 200 căn.

Hội đồng hương Quế Phong tại TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ 1 căn nhà cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Quế Phong. Ảnh: Hồ Việt

Đầu năm 2024, Ban Chấp hành Hội đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công chương trình “Gặp mặt Xuân Giáp Thìn 2024”. Tại buổi gặp mặt, Hội đồng hương đã trao tặng 500 phần quà cho người nghèo của tỉnh nhà đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Tháng 3/2024, Ban Thường trực Hội đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An. Hội cũng tổ chức 2 buổi làm việc với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh để hỗ trợ, kết nối, giới thiệu các doanh nghiệp, nhà đầu tư với tỉnh; quảng bá sản phẩm thương mại, du lịch của Nghệ An.

Hội đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh làm việc với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh để hỗ trợ, kết nối, giới thiệu các doanh nghiệp, nhà đầu tư với tỉnh. Ảnh: Hồ Việt

Trong năm 2024, Hội đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh đã giới thiệu 1 thành viên là ông Hồ Đức Nhân để đại hội hiệp thương cử tham gia Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Ghi nhận những đóng góp của Hội đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh cho quê hương, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 5 cá nhân của hội vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và hoạt động thiện nguyện.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao tặng Bằng khen cho 9 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Hội đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh tư liệu: Thành Duy

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao tặng Bằng khen cho 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Hội đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh tư liệu: Thành Duy

Ngoài Hội đồng hương cấp tỉnh, đến nay đã có 17/20 huyện, thị thành lập được Hội đồng hương (huyện Kỳ Sơn và Tương Dương đang sinh hoạt trong Hội đồng hương Con Cuông). Hội đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh đang tiếp tục kiện toàn và hình thành tổ chức hội đồng hương 3 cấp: Tỉnh - huyện - xã.

Hội đồng hương các huyện, thị hoạt động khá tích cực, thành lập các câu lạc bộ, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao để gặp gỡ, giao lưu nhằm gắn kết, chia sẻ tình cảm, hỗ trợ lẫn nhau.

Bên cạnh đó, hội đồng hương các huyện cũng có nhiều hoạt động an sinh xã hội hướng về quê nhà với kinh phí hàng chục tỷ đồng để ủng hộ khắc phục hậu quả thiên tai, xây nhà cho người nghèo, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn tại Nghệ An, ủng hộ cơ sở vật chất cho các địa phương...