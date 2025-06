Xã hội Nhiều hoạt động ý nghĩa trong chiến dịch tình nguyện "Kỳ nghỉ hồng” của Đoàn UBND tỉnh Sáng 7/6, Đoàn UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động chiến dịch tình nguyện "Kỳ nghỉ hồng” năm 2025 với nhiều công trình thanh niên tình nguyện ý nghĩa được triển khai.

Chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” là một trong năm chương trình trọng tâm của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, được tổ chức dành riêng cho cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên công nhân và lao động. Chiến dịch nhằm mục đích phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đội viên, thanh niên trong việc phục vụ cộng đồng, đồng thời cũng là môi trường thực tiễn để rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng cho thanh niên.

Đoàn UBND tỉnh Nghệ An gồm 1.608 đoàn viên đến từ 37 cơ sở đoàn. Các cơ sở Đoàn gồm các cơ quan tham mưu thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, các cơ quan nhà nước theo khu vực trên địa bàn tỉnh và các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hồ Phúc Hải cho biết, chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng”năm 2025 mang một ý nghĩa đặc biệt.

Đây là thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; triển khai mạnh mẽ các chủ trương đổi mới, chuyển đổi số, cải cách hành chính, phát triển kinh tế xanh tuần hoàn. Đây cũng là thời điểm chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tinh thần ấy đòi hỏi mỗi đoàn viên, thanh niên, mỗi cán bộ trẻ phải dấn thân, sáng tạo, xung kích trên mọi mặt trận - từ công tác chuyên môn, nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị, đến các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” năm nay có chủ đề "Phát huy chuyên môn - Phụng sự cộng đồng - Kiến tạo tương lai" được triển khai đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh.

Chiến dịch tập trung vào các nội dung thiết thực như: Xây dựng và triển khai các đội hình “Tiếp sức chuyển đổi số cộng đồng”; tập huấn, hướng dẫn kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ người dân và cộng đồng số hóa hồ sơ, tài liệu; Thực hiện các công trình dân sinh, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà nhân ái, điểm trường, sân chơi cho thiếu nhi, góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng; Triển khai các hoạt động an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe cộng đồng ở các địa phương còn khó khăn; Phát động phong trào “Bình dân học vụ số”, hỗ trợ thanh niên và người dân nâng cao kỹ năng số, kiến thức pháp luật, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; Đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo, gắn kết, xây dựng hình ảnh đẹp của đoàn viên, thanh niên Nghệ An.

Ban Thường vụ Đoàn UBND tỉnh đã xây dựng và chuẩn bị triển khai Kế hoạch mang tên "Triển khai mô hình "Trường sáng - Lớp mát" năm 2025".

Kế hoạch này là một giải pháp mang tính hệ thống nhằm khảo sát, đánh giá đúng thực trạng và huy động nguồn lực hỗ trợ lắp đặt quạt trần, đèn chiếu sáng cho các phòng học còn thiếu hoặc chưa đạt chuẩn. Qua đó, góp phần cải thiện sức khỏe học đường, nâng cao tinh thần và chất lượng dạy và học, thúc đẩy chất lượng giáo dục toàn diện của tỉnh.

Để hiện thực hóa kế hoạch, Đoàn UBND tỉnh có sự đồng hành và hỗ trợ chuyên môn đặc biệt từ Đoàn thanh niên Công ty Điện lực Nghệ An.

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Nghệ An được xác định là đơn vị chịu trách nhiệm chính về mặt kỹ thuật và an toàn điện trong toàn bộ quá trình triển khai kế hoạch. Các đoàn viên sẽ trực tiếp tham gia tư vấn lựa chọn thiết bị đảm bảo tiêu chuẩn, tiết kiệm năng lượng, khảo sát hiện trạng hệ thống điện, trực tiếp thực hiện hoặc hướng dẫn, giám sát kỹ thuật lắp đặt, đảm bảo an toàn điện trong và sau khi lắp đặt.

Tại lễ phát động, Đoàn UBND tỉnh cũng đã ra mắt website "Góp ý văn kiện đại hội Đảng các cấp". Website kiến tạo không gian mạng tương tác, nơi cán bộ, đảng viên và nhân dân có thể dễ dàng bày tỏ quan điểm, đóng góp ý kiến xây dựng vào các văn kiện quan trọng của Đại hội Đảng các cấp trong nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là công cụ hiệu quả giúp tiết kiệm thời gian và chi phí so với các phương pháp truyền thống, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, từ đó có những điều chỉnh chính sách phù hợp, góp phần xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh./.