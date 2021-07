Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tháng Công nhân tại Nghệ An

Trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các cấp công đoàn đã thực hiện tốt việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ, đồng thời phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi có ý nghĩa thiết thực.

RỘN RÀNG THÁNG CÔNG NHÂN

Tháng Công nhân năm 2021 cũng là dịp LĐLĐ tỉnh Nghệ An triển khai nhiều phong trào thi đua các hoạt động chào mừng kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5), tuyên truyền về 131 năm Ngày sinh nhật Bác Hồ (19/5) và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, gắn với Tháng An toàn, vệ sinh lao động, LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động Tháng Công nhân và hướng dẫn công đoàn các cấp triển khai các hoạt động với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, khát vọng, phát triển”.

Trong đó, nội dung trọng tâm hưởng ứng Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động; Tổ chức các hoạt động với thông điệp “Lắng nghe – Thấu hiểu – Chia sẻ”; Tổ chức các hoạt động “Cảm ơn người lao động”, Đẩy mạnh công tác xây dựng và phát triển công đoàn cơ sở; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; Thực hiện Chương trình "Đến với nhà trọ công nhân".