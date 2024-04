Nhiều khó khăn với hành khách đi máy bay tại Nghệ An

Chỉ có 5 chuyến bay thẳng

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, gia đình chị Phan Tú Thảo, phường Bến Thuỷ, thành phố Vinh dự kiến sẽ đi đến phố biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà để nghỉ dưỡng. Mặc dù vậy, việc tìm vé máy bay từ Vinh đến điểm du lịch này không dễ.

Hành khách làm thủ tục tại sân bay Vinh. Ảnh: Quang An

Chị Thảo chia sẻ: Tôi tìm kiếm vé máy bay tại trang chủ bán vé của các hãng hàng không như Vietnam Airlines, VietJet Air, Bamboo Airways… thì chỉ có hãng Vietnam Airlines mở bán vé chặng Vinh - Nha Trang. Tuy nhiên, không có chuyến bay thẳng mà phải bay nối chuyến từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là điều rất bất lợi không chỉ chi phí tăng cao mà việc di chuyển cũng tốn nhiều thời gian.

Chị Thảo cho biết, trước đây, gia đình cũng đã đi chuyến Vinh - Nha Trang, thời điểm đó, hãng VietJet Air chi nhánh tại Nghệ An có chuyến bay thẳng với chi phí hơn 1 triệu đồng/chiều, thời gian bay cũng chỉ hơn 1 giờ đồng hồ. Tuy nhiên, hiện nay, hãng VietJet Air đã tạm dừng khai thác chặng bay này khoảng 1 năm nay. Chỉ còn hãng Vietnam Airlines khai thác nhưng phải bay nối chuyến.

Trong ngày 27/4, ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ lễ có 6 chuyến bay từ Vinh đến Nha Trang của hãng Vietnam Airlines, trong đó có 2 chuyến bay nối chuyến từ Hà Nội và 4 chuyến bay nối chuyến từ TP. HCM. Giá vé hiện nay dao động trên 5 triệu đồng/chiều, thời gian bay cũng từ 4 - 6 tiếng. Do những bất lợi đó nên gia đình chị Thảo đang cân nhắc chuyển sang đi xe khách, dù thời gian đi hơn 15 tiếng nhưng bù lại giá vé chỉ dao động từ 800.000 - 1.000.000 đồng, phù hợp với tài chính của gia đình.

Hiện nay không có chuyến bay thẳng từ Vinh - Nha Trang, chặng bay này đã tạm ngừng khoảng 1 năm nay. Ảnh: Quang An

Cả nước có 22 sân bay dân dụng, phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách, bao gồm 12 sân bay quốc tế và 10 sân bay nội địa. Tuy nhiên, theo Cảng hàng không Quốc tế Vinh thì hiện nay chỉ có 5 chặng bay thẳng đi và đến Vinh bao gồm: Vinh - Hà Nội, Vinh - TP. Hồ Chí Minh, Vinh - Đà Lạt, Vinh – Buôn Mê Thuột và Vinh - Cần Thơ. Ngoài 5 chặng bay này ra, nếu hành khách muốn đi đến các tỉnh thành còn lại bằng đường hàng không sẽ phải bay nối chuyến hoặc tìm các phương tiện khác.

Anh Ngô Trí Châu, xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu hiện làm việc ở TP. Đà Nẵng cho biết: Trước đây, tôi thường lựa chọn vào TP. Đà Nẵng bằng máy bay, tuy nhiên hơn 1 năm nay, chặng bay Vinh - Đà Nẵng này không còn được đưa vào khai thác, buộc tôi phải đi tàu hoả hoặc xe khách. Đây là một trong những thành phố lớn, điểm du lịch nổi tiếng cũng như có nhiều trường đại học mà con em Nghệ An đang theo học, do đó, việc tạm dừng chuyến bay thẳng từ Vinh đến Đà Nẵng là một điều thiệt thòi.

Đại diện hãng hàng không VietJet Air tại Nghệ An cho biết: Hiện nay, hãng VietJet Air đang khai thác 7 chuyến bay thẳng từ Vinh đến các tỉnh, thành, cụ thể là Vinh - TP. Hồ Chí Minh, Vinh - Buôn Mê Thuột, Vinh - Đà Lạt, Vinh - Cần Thơ, Vinh Đà Nẵng, Vinh - Cam Ranh và Vinh - Phú Quốc. Tuy nhiên từ hè năm ngoái đến nay, có 3 chặng bay đang tạm dừng đó là Vinh - Đà Nẵng, Vinh - Cam Ranh và Vinh - Phú Quốc. Đối với các chuyến bay còn lại vẫn đang hoạt động với khoảng 10 chuyến bay mỗi ngày, số lượng khách ổn định.

Lượng hành khách tại sân bay Vinh tăng cao trong các dịp lễ, Tết. Ảnh: Quang An

“Trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 sắp tới, mặc dù lượng khách sẽ tăng cao hơn ngày thường tuy nhiên 3 chặng bay đang dừng hoạt động hiện vẫn chưa có thông báo mở bay trở lại, điều này phụ thuộc hoàn toàn vào kế hoạch của phía tổng công ty”, đại diện hãng VietJet Air tại Nghệ An cho biết thêm.

Nỗ lực phục vụ hành khách

Trao đổi với phóng viên, ông Nghiêm Mạnh Tuấn - Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Vinh cho biết: Hiện nay, có 3 hãng hàng không đang khai thác các chuyến bay tại sân bay Vinh bao gồm Vietnam Airlines, VietJet Air và Bamboo Airways với 17 chuyến bay mỗi ngày (34 lần cất hạ cánh). Trong đó có 10 chuyến bay của hãng VietJet Air, 6 chuyến bay của hãng Vietnam Airlines và 1 chuyến bay của hãng Bamboo Airways.

Hiện nay chỉ có 3 hãng hàng không khai thác các chuyến bay tại sân bay Vinh. Ảnh: Quang An

“Thực tế, trong hơn 1 năm trở lại đây, số lượng chuyến bay đi và đến thành phố Vinh, Nghệ An sụt giảm so với những năm trước. Trước đây, trung bình có từ 20 - 25 chuyến bay mỗi ngày (50 lần cất hạ cánh). Số lượng chuyến bay phụ thuộc vào kế hoạch của các hãng hàng không. Việc giảm chuyến bay cũng đã ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại của người dân, đặc biệt nếu bay nối chuyến sẽ mất thêm thời gian và chi phí, người dân phải lên kế hoạch cụ thể để di chuyển… Bên cạnh đó, trong năm 2023 thì một số sự cố bất khả kháng về sương mù hay nứt đường băng sân bay cũng ảnh hưởng đến các hoạt động của một số chặng bay”, ông Tuấn cho biết thêm.

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Trưởng chi nhánh Vietnam Airlines tại Nghệ An cho biết: Trước đây, hãng có khai thác một số chuyến bay đến các tỉnh, thành nhưng khoảng 1 năm trở lại đây chỉ còn 6 chuyến bay gồm 2 chuyến Vinh - Hà Nội và 4 chuyến Vinh - TP. Hồ Chí Minh mỗi ngày. Việc khai thác các chặng bay phụ thuộc vào kế hoạch của ngoài tổng công ty. Tuy nhiên, việc dừng các chặng bay khác cũng có một phần nguyên nhân là do số lượng khách bay không đáp ứng được yêu cầu.

Hãng Bamboo Airways chỉ có 1 chuyến bay đang khai thác tại sân bay Vinh, khởi hành vào ban đêm nên ban ngày khu vực làm thủ tục vắng vẻ. Ảnh: Quang An

Với việc số chuyến bay bị sụt giảm, các chặng bay thẳng ít trong khi giá vé nằm ở mức cao nên hành khách cân nhắc di chuyển bằng các phương tiện khác. Đặc biệt trong năm 2024, tuyến cao tốc từ Nghệ An ra đến các tỉnh phía Bắc đã thông xe nên nhiều người đã lựa chọn việc sử dụng xe cá nhân để di chuyển, vừa chủ động thời gian vừa tiết kiệm chi phí.

Mặc dù vậy, xét về tính ưu việt thì di chuyển bằng đường hàng không có rất nhiều điểm vượt trội so với các phương tiện khác. Do đó, mong muốn của người dân Nghệ An cũng như các du khách muốn đến Nghệ An là các hãng hàng không tăng cường thêm các chuyến bay, khai thác lại các chặng bay đang tạm dừng, cân đối giá vé phù hợp. Trong quá trình bay luôn cập nhật dự báo thời tiết để điều chỉnh giờ cất/hạ cánh cho phù hợp với điều kiện thời tiết Nghệ An, giảm tình trạng hủy hay chậm chuyến.

Nhu cầu đi máy bay của người dân vẫn rất cao. Ảnh: Quang An

Ông Nghiêm Mạnh Tuấn - Giám đốc Cảng hàng không Quốc tế Vinh cho biết: Quan điểm của chúng tôi là dù số lượng chuyến bay hay hành khách giảm thì cán bộ, nhân viên tại cảng cũng phục vụ tốt nhất nhu cầu của hành khách. Căn cứ vào tình hình thực tế, cảng sẽ làm việc với các hãng hàng không để đề xuất các chuyến bay phù hợp, tạo thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân. Thời gian tới, khi Cảng hàng không Quốc tế Vinh được nâng cấp, mở rộng không chỉ đáp ứng nhu cầu của hành khách khi đi và đến Vinh, Nghệ An mà còn là đòn bẩy để phát triển kinh tế, xã hội và du lịch.