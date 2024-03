Nhiều lao động Nghệ An không trở lại miền Nam, đầu quân vào các nhà máy gần nhà

Không trở lại miền Nam

Công ty TNHH Đỉnh Vàng chuyên sản xuất giày da đóng chân tại thị trấn Nam Đàn. Hàng năm, sau dịp Tết, công ty đều thiếu công nhân, phải đăng tin tuyển dụng nhưng rất khó để tìm được người phù hợp. Thế nhưng, năm nay, sau Tết, công ty đã tuyển được gần 100 lao động, đa số trong độ tuổi từ 22 - 40. Đây đều là những lao động đã có nghề may mặc và nghề giày da từ miền Nam trở về.

Ông Phạm Xuân Hùng - Phó trưởng chi nhánh Công ty TNHH Đỉnh Vàng tại Nghệ An cho biết: Từ ra Tết, chúng tôi đã tuyển dụng rất nhiều lao động với mức thu nhập từ 7 - 10 triệu đồng, đa số họ đã từng làm việc tại Bình Dương hoặc các tỉnh phía Nam trở về. Vào công ty chúng tôi sau khi được đào tạo lại, chỉ trong thời gian ngắn, hầu hết các lao động này được trả lương cao vì trình độ tay nghề khá ổn.

Cũng theo ông Hùng, thời gian gần đây, rất nhiều lao động từng làm việc ở các tỉnh miền Nam như Bình Dương, Đồng Nai không quay lại nơi cũ làm việc mà tìm việc mới ở các công ty gần nhà. Không riêng gì Công ty TNHH Đỉnh Vàng mà nhiều công ty khác trên địa bàn huyện Nam Đàn cũng hưởng lợi từ làn sóng công nhân trở về này.



Anh Nguyễn Quang Cường, trú tại thị trấn Nam Đàn trở về từ tỉnh Bình Dương cho biết: “Làm công nhân may ở Bình Dương có thu nhập từ 9 - 10 triệu đồng nhưng xa nhà, nhiều chi phí, nên số tiền tích góp được chẳng đáng là bao, hơn nữa con cái, cha mẹ ở quê không ai chăm, nên từ sau Tết, tôi quyết định không trở lại Bình Dương nữa mà đi tìm việc ở gần nhà. Dù thu nhập thấp hơn từ 1 - 2 triệu đồng/tháng nhưng vẫn tiện mọi bề, vừa được ở gần nhà, được chăm sóc cha mẹ già”.

Cũng như anh Cường, chị Thái Thị Dương (SN 1999) chọn doanh nghiệp gần nhà để làm việc thay vì quay lại miền Nam. Chị Dương cho rằng, đó là sự lựa chọn đúng đắn khi hiện nay, các doanh nghiệp phía Nam đang gặp khó. Nơi có công việc ổn định thì mức thu nhập không cao, chi phí ăn ở đắt đỏ, chỗ có thu nhập tốt, chế độ đãi ngộ cao thì nay đơn hàng ít, công nhân đa số phải nghỉ thay phiên nên thu nhập thấp...



Cũng như Công ty TNHH Đỉnh Vàng, nhiều công ty như Công ty May Hanosimex, Công ty TNHH Havina, hay Công ty Vạn An đã tuyển dụng được rất nhiều lao động sau Tết.

Theo bà Nguyễn Thị Hoa - chuyên viên phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Nam Đàn, mỗi đơn vị sản xuất may mặc, giày da và trang sức trên địa bàn huyện Nam Đàn cũng tuyển được tầm từ 50 - 100 công nhân, đa số là những lao động từng làm việc ở các tỉnh như Đồng Nai, Bình Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang...

Tuy số lượng tuyển dụng mới của các công ty may mặc và giày da trên địa bàn chưa đạt so với nhu cầu của các đơn vị, nhưng với việc tuyển được lao động có tay nghề, các doanh nghiệp phần nào giảm bớt áp lực về nhân công. Việc các lao động quay về địa phương là một tín hiệu vui vì mức thu nhập ở các doanh nghiệp tại quê nhà đã có những sự cải thiện, ngang bằng với các địa phương có mức GDP cao của cả nước như TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai…

Không chỉ ở huyện Nam Đàn, địa bàn huyện Diễn Châu cũng ghi nhận rất nhiều lao động không quay trở lại miền Nam làm việc sau Tết mà ở lại quê nhà tìm việc làm mới. Chị Nguyễn Thị Hương, quê ở huyện Quỳnh Lưu cho biết, sau Tết, thay vì vào lại miền Nam, chị tìm đến một công ty may mặc tại xã Diễn Hồng (Diễn Châu) để làm việc.

“Gia đình tôi có con nhỏ, cha mẹ già yếu, nhiều năm nay chịu cảnh đi xa mong tìm được công việc có thu nhập cao để tích góp cho cuộc sống sau này, nhưng 2 năm trở lại đây mức thu nhập ở Bình Dương khá thấp. Tôi cũng từng nhảy việc nhiều công ty mong tìm được nơi làm tốt, nhưng đồng lương tích góp được chẳng đáng là bao. Nay tìm được công ty gần nhà, thu nhập dù chỉ tầm 5 - 7 triệu đồng, thấp hơn ở Bình Dương tầm 3 triệu đồng, thế nhưng, được về ăn cơm nhà lại được gần con, gần cha mẹ thì còn gì bằng”, chị Hương tâm sự.



Theo số liệu từ Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, trên địa bàn huyện Diễn Châu có 7 đơn vị doanh nghiệp đang đăng tải tuyển dụng công nhân. Đáng chú ý hiện đã có khoảng 200 công nhân được tuyển dụng mới, chủ yếu là những công nhân từ các tỉnh phía Nam về quê ăn Tết và không trở lại công ty cũ.

Việc tìm người

Theo số liệu từ Liên đoàn Lao động tỉnh, năm 2024, nhiều doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh đi vào hoạt động, nhu cầu lao động sẽ tăng cao, dự kiến sẽ cần khoảng hơn 15.000 người. Hiện nhiều doanh nghiệp tại Nghệ An thông báo tuyển dụng số lượng lớn lao động. Trong đó, Công ty Luxshare -ICT Nghệ An đang tuyển 1.000 lao động; Công ty TNHH Woosin Vina cần tuyển 200 lao động; Công ty TNHH Premium Fasahion tuyển 500 lao động; Công ty Nam Thuận (Diễn Châu) cần tuyển thêm 600 lao động; Công ty May USA (Nghi Lộc) cần tuyển khoảng gần 1.000 lao động; Công ty TNHH MV3 (Yên Thành) cần tuyển thêm 50 lao động.