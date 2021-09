Nhiều lớp học ở Nghệ An có học sinh đậu đại học với điểm cao chót vót

Vùng lũ… đón tin vui

“Thêm một chút bền bỉ, một chút nỗ lực, các em đã đạt được nguyện vọng của mình, là người gieo hạt, không có niềm vui nào hơn, khi sự cố gắng của các em đã bước đầu gặt hái được thành quả”…

Chưa đầy 1 ngày sau khi biết kết quả tuyển sinh vào đại học, cô giáo Phạm Thị Thu Hà - chủ nhiệm lớp 12C1 - Trường THPT Nam Đàn 2 đã không dấu được niềm vui và chia sẻ về cảm xúc của mình sau 3 năm đồng hành với tập thể của lớp. Với cô, đây có lẽ cũng là năm học hạnh phúc nhất bởi sau bao nhiêu cố gắng, “quả ngọt" là 100% học sinh đều đậu vào trường đại học, trong đó có rất nhiều học sinh đậu vào các trường tốp đầu như Đại học Ngoại thương, Học viện An ninh, Học viện Quân y, Học viện Kỹ thuật quân sự, Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Y Hà Nội…

Trần Văn Thành - tân sinh viên Trường Học viện An ninh là một trong những học sinh đầu tiên báo kết quả tuyển sinh. Trước đó, với 27,85 điểm khối C03 và 28,5 điểm khối C, Thành đứng trước nhiều cơ hội trúng tuyển vào nhiều trường đại học. Tuy nhiên, riêng ngành Nghiệp vụ an ninh mà em đăng ký thì khá “khó khăn” bởi cả nước chỉ lấy chỉ tiêu 16 học sinh...

Hơn nửa tháng hồi hộp, lo lắng khi biết được điểm chuẩn, Thanh đã vỡ òa trong sung sướng. Việc đậu vào Học viện An ninh không chỉ là mơ ước của em từ những ngày còn học phổ thông mà ngôi trường này cũng phù hợp với hoàn cảnh của gia đình và em tin rằng mình sẽ có một trường tốt để học tập, rèn luyện và phấn đấu.

Em Trần Văn Thành và cô giáo chủ nhiệm. Ảnh: MH

Ở lớp 12C1, Thành là một trong những học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhất. Hai năm lớp 10 và 11, Thành thuộc diện hộ cận nghèo. Đến năm lớp 12, anh chị đã lớn đã có thể đi làm, gia đình mới bớt khó khăn, thiếu thốn. Vì gia đình thuần nông, cuộc sống chỉ trông vào cây lúa và mảnh vườn nên trước đây dù anh chị Thành đều học khá, có người đã đậu đại học nên cũng phải bỏ dở ước mơ của mình. Vì thương anh chị và không muốn phụ trông mong của gia đình, trong những năm học phổ thông, Thành chỉ có một mục tiêu duy nhất là đậu đại học.

Thành cũng là một học sinh rất nghị lực và chăm chỉ bởi dù học ở lớp thiên về khối A, trong lớp các bạn chủ yếu theo khối A và khối D thì Thành vẫn kiên trì ôn thi hai khối. Trong đó, các môn thuộc khối tự nhiên Thành được học và ôn tập khá nhiều ở trường thì khối C, Thành hoàn toàn tự học, không học thêm. Cách học của một học sinh ở vùng xa trung tâm cũng rất đơn giản, đó là lên các diễn đàn xã hội, tải câu hỏi và đáp án của các thầy cô giáo về, tự học, tự suy luận và sau đó hệ thống sơ đồ tư duy để dễ nhớ, dễ hiểu. Chỉ bằng phương pháp đơn giải này cộng với sự quyết tâm mà Thành đã xuất sắc đạt giải Nhì môn Lịch sử tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh năm lớp 12 và được điểm 9 môn Ngữ văn, điểm 9,75 môn Lịch sử và điểm 9,25 môn Địa lý tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Tập thể lớp 12C1 - Trường THPT Nam Đàn 2. Ảnh: MH

Không chỉ Thành, nói về lớp 12C1 năm nay có khá nhiều điều tự hào. Bởi lẽ dù là một lớp có đến 2/3 học sinh là con em thuần nông, điểm đầu vào so với mặt bằng chung của tỉnh khá khiêm tốn nhưng kết thúc 3 năm học, lớp lại đạt được nhiều thành tích nổi bật.

Trong đó, tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 12, lớp có 14 học sinh đạt giải, trong đó có 3 giải Nhì – đứng thứ Nhất trong toàn huyện Nam Đàn. Ở Kỳ thi tốt nghiệp THPT, lớp có 9 bạn trên 27 điểm, trong đó có 4 bạn trên 28 điểm, nhiều em được tuyển thẳng vào đại học. Trong lớp có 3 học sinh đạt "học sinh 3 tốt" cấp tỉnh, 1 "học sinh 3 tốt" cấp Trung ương...

Cô giáo Phạm Thị Thu Hà cũng chia sẻ thêm: Trường chúng tôi đóng ở vùng năm Nam, điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng cũng từ đó đã thôi thúc quyết tâm vượt khó của học sinh. Thành quả hôm nay đã ghi nhận cho những cố gắng của các em và sẽ là nền tảng đầu tiên để các em có thể thành công hơn nữa trong chặng đường sắp tới.

Nhiều học sinh trúng tuyển vào ngành trên 30 điểm

Năm học 2021 – 2021 lại là một năm học thật sự đáng tự hào của thầy và trò Trường PT DTNT THPT số 2 khi “niềm vui đã kế tiếp niềm vui”. Tại thời điểm này, sau khi các trường đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn, đã có rất nhiều học sinh thông báo kết quả trúng tuyển nguyện vọng 1.

Trong số này, có 18 học sinh đậu Đại học Bách khoa Hà Nội, 5 học sinh đậu Đại học Y Hà Nội, 5 học sinh đậu Học viện An ninh, 3 học sinh đậu Học viện Cảnh sát. Ngoài ra, rất nhiều học sinh đậu các trường Đại học tốp đầu cả nước như Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Luật Hà Nội.

Hiện theo tổng hợp của 5 lớp 12, tỷ lệ đậu đại học nguyện vọng 1 đã đạt trên 90%, trong đó có những lớp đậu 100%. Đặc biệt, trong số các học sinh có điểm cao thì có 28 em có điểm trúng tuyển vào các ngành trên 30 điểm như khoa Hàn quốc học - Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn.

Học sinh Trường PT DTNT THPT số 2 đã có một mùa thi thành công. Ảnh: MH

Năm học này, trường cũng có 3 học sinh được UBND tỉnh tuyên dương, trong đó học sinh khối A là em Nguyễn Thanh Đức – Đại học Bách Khoa Hà Nội và 2 em khối C là em Lương Thị Hiếu – Học viện An ninh nhân dân và em Lô Thị Hoàng Kim – Khoa Hàn Quốc học – Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn.

Trước đó, tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Trường PT DTNT THPT số 2 có điểm trung bình đứng thứ 2 toàn tỉnh với 7,05 điểm (sau Trường THPT chuyên Phan Bội Châu). Riêng điểm trung bình 3 môn Lịch sử, Ngữ văn và Địa lý đứng đầu toàn tỉnh. Các môn như Toán, Sinh học và Hóa học đứng trong tốp 5 của tỉnh.

Đây là một thành tích rất đáng từ hào của một ngôi trường gần 100% học sinh là người dân tộc thiểu số đến từ những huyện còn rất nhiều khó khăn của tỉnh như Quỳ Châu, Quế Phong, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp... Trong số đó, có trên 30% học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh đăc biệt khó khăn.

Trước đó, điểm đầu vào của học sinh Trường PT DTNT THPT số 2 chỉ nằm ở mức trung bình. Dù xuất phát điểm rất thấp nhưng nhờ sự cố gắng của trò, sự tận tụy, chăm chút của thầy, cô các em đã có những bước tiến vượt bậc, đáng tự hào. Đó cũng là truyền thống nhiều năm nay của nhà trường.

Học sinh Trường THPT Quế Phong tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Ảnh: Chiến Thắng

Kết thúc đợt xét tuyển vào đại học năm 2021, mặc dù năm nay điểm trúng tuyển của các trường đều tăng nhưng cho đến thời điểm này, theo tổng hợp của các nhà trường, tỷ lệ học sinh Nghệ An trúng tuyển nguyện vọng 1 vào các trường tốp đầu cũng rất cao. Đặc biệt, số lớp có tỷ lệ học sinh đậu đại học 100% không phải là hiếm.

Tại lớp 12A4 - Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, hiện 34/34 học sinh của lớp đã trúng tuyển vào đại học. Trong đó, có 13 học sinh trúng tuyển vào Đại học Y Hà Nội và Đại học Y khoa thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Y khoa Huế. Lớp có 6 học sinh trúng tuyển vào Đại học Bách khoa, có 4 học sinh trúng tuyển vào Đại học Dược, 5 học sinh trúng tuyển vào Đại học Ngoại thương và Đại học Kinh tế quốc dân... Đây đều là những trường đại học có điểm trúng tuyển rất cao và tỷ lệ cạnh tranh lớn.

Tập thể lớp 12A4 - Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: PV.

Ngay như một trường khó khăn như Trường THPT Quế Phong, đến thời điểm này toàn trường thống kê có trên 70% học sinh đậu đại học nguyện vọng 1, trong đó có 4 em trúng tuyển vào Học viện An ninh, hơn 10 học sinh đậu vào các trường Ngoại giao, Kinh tế, Ngoại thương...

Với những thành tích đã đạt được, đây tiếp tục là một mùa thi thành công của học sinh xứ Nghệ. Từ giảng đường đại học, các em sẽ viết tiếp ước mơ và sẽ trở thành những bác sỹ, kỹ sư, thầy giáo, cô giáo trong tương lai và hứa hẹn nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh nhà cho những năm sắp tới.