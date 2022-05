Nhiều nghệ sỹ, hoa hậu nổi tiếng tham gia chương trình Lễ hội Làng Sen 2022 tại Nghệ An

Nằm trong tổng thể chương trình Lễ hội Làng Sen năm 2022, Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Nghệ An – Làng Sen quê Bác, Thành phố Hồ Chí Minh – Thành phố tên vàng” do Sở Văn hóa và Thể thao của tỉnh Nghệ An và Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức vào tối 19/5/2022 tại Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh, Nghệ An.

Nội dung chương trình hướng tới ca ngợi Làng Sen và mảnh đất Nghệ An, vùng đất địa linh nhân kiệt, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại với truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời và đang trên đà phát triển đi lên. Đồng thời, giới thiệu về cuộc sống mọi mặt, những thành tựu đã đạt được trên các chặng đường của thành phố mang tên Bác, gửi gắm niềm tin về tương lai…

Chương trình nghệ thuật “Nghệ An – Làng Sen quê Bác, Thành phố Hồ Chí Minh – Thành phố tên vàng” sẽ quy tụ nhiều nghệ sỹ, ca sỹ, hoa hậu, người mẫu nổi tiếng đến từ hai đoàn nghệ thuật Nghệ An và Thành phố Hồ Chí Minh. Trong ảnh: Chương trình nghệ thuật "Người mẹ làng Sen" tổ chức vào tối 14/5. Ảnh tư liệu: Đức Anh

Chương trình nghệ thuật gồm 3 chương, bao gồm: Chương 1: “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người”; chương 2: “Nghệ An – Làng Sen Quê Bác” và chương 3: “Thành phố Hồ Chí Minh – Thành phố tên Vàng”. Các tiết mục của chương trình tập trung thể hiện tấm lòng thành kính và biết ơn của Nhân dân đối với Bác Hồ kính yêu, cổ vũ Cuộc vận động “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, con người Nghệ An.

Chương trình nghệ thuật “Nghệ An – Làng Sen quê Bác, Thành phố Hồ Chí Minh – Thành phố tên vàng” sẽ quy tụ nhiều nghệ sỹ, ca sỹ, hoa hậu, người mẫu nổi tiếng đến từ hai đoàn nghệ thuật Nghệ An và Thành phố Hồ Chí Minh như: NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Trần Thị Vân Khánh, Quế Thương, Thanh Quyền; Hoa hậu Du lịch Thế giới Trần Nguyễn Phương Thanh, Hoa hậu Thời trang châu Âu Nguyễn Thị Huyền Trân, Hoa hậu Du lịch Thế giới Hương Ly, Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam Phan Thu Quyên; các Á quân Người mẫu thời trang Việt Nam; Nam vương Quốc tế, siêu mẫu thời trang…

Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng NTV và Đài truyền hình TP Hồ Chí Minh./.