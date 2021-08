Nhiều người Nghệ An gặp nạn khi chạy xe máy về quê tránh dịch

Tối 31/7, anh Trường Xuân Sơn (46 tuổi, quê ở xóm 7, xã Nghĩa Bình, Tân Kỳ, Nghệ An), lái xe ba gác, chở vợ và 3 đứa con từ TP. HCM về quê tránh dịch.

Tới khoảng 23h30 cùng ngày, cả gia đình đi đến chốt kiểm soát trên Quốc lộ 1A đoạn qua thôn 1, Tân Đức, Hàm Tân, Bình Thuận thì dừng lại để khai báo y tế.

Hiện trường vụ tai nạn khiến con trai anh Sơn tử vong. Ảnh: CTV Tuy nhiên, đúng lúc này một chiếc xe tải từ phía sau chạy tới, tông thẳng chiếc ba gác của anh Sơn, kéo lê hàng chục mét. Vụ tai nạn khiến cậu con trai mới 16 tuổi của anh Sơn tử vong tại chỗ, 4 người còn lại trong gia đình được đưa đi cấp cứu. Ngoài ra, 2 chiến sỹ CSGT tại chốt kiểm soát cũng xe tải làm bị thương. Hiện trường vụ tai nạn khiến anh Giờ tử vong. Ảnh: CTV Trước đó ít giờ, một gia đình người Nghệ An khác cũng gặp nạn khi đang trên hành trình về quê tránh dịch. Theo đó, khoảng 17h chiều 31/7, anh Lầu Bá Giờ (29 tuổi, trú xã Mường Luống, huyện Kỳ Sơn), chở vợ và hai con nhỏ bằng xe máy từ Bình Dương về quê tránh dịch theo đường mòn Hồ Chí Minh. Khi đi qua địa phận xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk thì xảy ra va chạm với một xe đầu kéo. Vụ tai nạn khiến anh Giờ tử vong tại chỗ, vợ và hai con nhỏ được người dân đưa đi cấp cứu.

Trước đó, như Báo Nghệ An đã phản ánh, trong những ngày qua, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, hàng nghìn lao động từ các tỉnh phía Nam đã chạy xe máy vượt hàng nghìn km về quê. Trong đó, Nghệ An là tỉnh có số người về quê bằng xe máy nhiều nhất. Trong hành trình bão táp đó, đã có không ít vụ va chạm giao thông xảy ra dọc đường.

Theo đó, cũng trong chiều 31/7, Xồng Bá Rống (22 tuổi, trú ở xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn), đang điều khiển xe máy thì bất ngờ lao vào lan can đường khiến anh bị thương nặng. Rống gặp nạn khi đã gần về tới nhà, thuộc địa phận xã Hiến Sơn, Đô Lương. Theo lời kể của nạn nhân, do đã 3 ngày 3 đêm lái xe từ TP. HCM về, quá mệt mỏi nên ngủ gật, dẫn đến tai nạn./.