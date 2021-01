Nhiều người Nghệ An mất tiền, bị trục xuất vì xuất cảnh chui sang Đài Loan

Công an huyện Nam Đàn đang tạm giữ hình sự đối tượng Hồ Sỹ Hà (SN 1979), trú tại xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An và đối tượng Phạm Ngọc Sang (SN 1994) trú tại huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định để điều tra, làm rõ hành vi tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép.

02 đối tượng Phạm Ngọc Sang và Hồ Sỹ Hà. Ảnh: Đức Vũ

Trước đó, đầu tháng 01/2021, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Nam Đàn nắm được thông tin có một số lao động chui bị trục xuất về nước. Tiến hành xác minh, cơ quan Công an xác định có một số đối tượng đã tổ chức đưa người lao động vượt biên trái phép sang Trung Quốc để làm việc và chiếm đoạt tiền của họ. Công an huyện Nam Đàn khẩn trương xác lập chuyên án để đấu tranh, bắt giữ các đối tượng trong đường dây tội phạm này.