Nhiều 'nhà đầu tư' ở Nghệ An hoang mang vì sàn giao dịch của Lion Group đóng cửa

Sàn giao dịch chính thức sập

Ngày 28/6, chia sẻ với phóng viên Báo Nghệ An, nhiều nhà đầu tư của Lion Group ở Nghệ An tỏ ra rất hoang mang vì sàn giao dịch chính thức bị sập. "Chúng tôi đang làm đơn gửi cơ quan công an", một phụ nữ 30 tuổi nói và cho biết, hơn một năm trước cô đã đầu tư vào Lion Group hơn 300 triệu đồng nhưng chưa thu lại được đồng nào. Tuy nhiên, đây chỉ là một trong hàng nghìn nhà đầu tư ở Nghệ An - địa phương có lượng người tham gia vào Lion Group được cho là đông đảo nhất cả nước.

Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện tại, sàn giao dịch Fxtradingmarkets đã đóng cửa, trang web fxtradingmarkets.com không thể truy cập và giá token gốc đã dần trượt về 0. Trong khi trước đó, các thành viên của Lion Group tự giới thiệu tổ chức tài chính này có hơn 60.000 người tham gia, với số tiền đầu tư lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng. Như vậy, với việc giá token về 0, hơn 60.000 nhà đầu tư xem như mất trắng tiền.

Ít ngày trước, một số nhà đầu tư bất ngờ nhận được tâm thư chia tay của những người đứng đầu Lion Group. Trong "tâm thư", các thành viên đứng đầu nhóm Lion Group dùng nhiều từ ngữ mùi mẫn để khẳng định "thành tựu" của mình cũng như làm xuôi lòng các nhà đầu tư, cho rằng đây chỉ là cuộc "tan rã" của cộng đồng FXT và hứa hẹn sẽ tái hợp trong tương lai.

Tâm thư chia tay của lãnh đạo Lion Group. "Iker tin và biết rằng đồng FXT của chúng ta như 1 cánh phượng hoàng lửa trải qua bao đau đớn, nguy nan đang sắp sửa tái sinh trên ngọn lửa vàng, tỏa sáng huy hoàng như sự thịnh vượng trong tương lai sắp đến của cộng đồng chúng ta... Qua đây, chúng tôi xin thông báo với tất cả những chiến binh của mái nhà Lion rằng từ ngày 26/6 tới tập thể Lion sẽ tạm thời phân tách để cùng bước vào quá trình thử lửa và tôi luyện ý chí. Sàn FXTradingMarkets sẽ chính thức tạm dừng hoạt động và Ban Chuyên gia cũng tạm dừng giao dịch", người đứng đầu Lion Group viết. Một cuộc hội thảo ở Nghệ An của Lion Group. Ảnh: TH Cảnh báo từ trước



Sàn giao dịch FXTradingMarkets cũng như nhóm Lion Group đã từng bị Báo Nghệ An cũng như nhiều cơ quan truyền thông khác vạch mặt vì có dấu hiệu lừa đảo . Cơ quan công an nhiều địa phương sau đó cũng đã có các văn bản cảnh báo người dân không nên tham gia vào tổ chức này.

Theo đó, như Báo Nghệ An đã nhiều lần phản ánh, khoảng 2 năm nay, tại Nghệ An xuất hiện nhiều thành viên chuyên đi lôi kéo người dân tham gia vào tổ chức Lion Group để đầu tư tài chính vào lĩnh vực ngoại hối thông qua sàn giao dịch điện tử Fx trading markets.

Người muốn gia nhập Lion Group cần phải có thành viên trong tổ chức giới thiệu, hướng dẫn mở tài khoản giao dịch trên sàn giao dịch điện tử Fxtrading markets tại địa chỉ: fxtradingmarkets.com; sau đó, tạo thêm tài khoản để rút tiền và gửi tiền cho Ban chuyên gia của Lion Group với số tiền tối thiểu là 1.000USD.

Sàn giao dịch này hiện đã không thể truy cập. Số tiền đầu tư sẽ được Ban chuyên gia giao dịch giúp với cam kết lợi nhuận 0,8 đến 1% mỗi ngày và 20 - 24% hàng tháng. Người tham gia có thể tăng thêm thu nhập thông qua việc phát triển mạng lưới, đội nhóm của riêng mình bằng cách kêu gọi, vận động người khác tham gia (giống hình thức đa cấp). Cụ thể, thu nhập của người tham gia sẽ tỉ lệ thuận với cấp bậc của bản thân, lượng thành viên kêu gọi tham gia vào Lion Group và số tiền giao dịch trong mạng lưới. Tổng cộng có năm cấp bậc (từ Level 0 đến 4).



Trong khi đó, theo quy định pháp luật, chỉ có các tổ chức tín dụng và tổ chức khác được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận bằng văn bản mới được hoạt động kinh doanh ngoại hối. Còn sàn giao dịch Fxtrading markets hay tổ chức Lion Group chưa được sự đồng ý của Ngân hàng Nhà nước. Ngoài ra, mô hình hoạt động, phát triển mạng lưới và cam kết lợi nhuận, trả thưởng của tổ chức Lion Group có dấu hiệu của hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Nhưng tổ chức này lại không được Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. Trong khi, thực tế, những lợi nhuận, trả thưởng mà tổ chức Lion Group cam kết với các nhà đầu tư bản chất là lấy tiền người sau trả cho người trước.

Một nhóm Lion Group đi trao quà từ thiện ở huyện Thanh Chương nhằm tạo niềm tin, lôi kéo người tham gia. Ảnh: TH Bên cạnh lời hứa hẹn lãi suất siêu khủng, nhóm này đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo, sinh hoạt offline, các chuyến du lịch, các buổi tiệc hoành tráng rồi đăng lên group, diễn đàn lớn nhằm thu hút sự chú ý, kích thích lòng ham muốn giàu có, tính hám lợi của nhiều người. Thậm chí, dựa vào tình hình dịch Covid-19, nhóm này còn đánh vào tâm lý sợ mất việc làm, không có thu nhập của người lao động để khuyến cáo họ dùng số tiền tiết kiệm để đầu tư forex kiếm lời, để có nguồn thu khi mất việc.



Vì thế, Lion Group đã lôi kéo được rất nhiều nhà đầu tư nhẹ dạ cả tin. Tại Nghệ An, thậm chí hàng loạt giáo viên rủ nhau làm giàu bằng hình thức đầu tư này. Bất chấp báo chí, cơ quan công an nhiều lần cảnh báo một khi không thu hút được nhà đầu tư mới, mạng lưới hoạt động của tổ chức Lion Group sẽ sụp đổ khi không đủ tiền để chi trả, nhà đầu tư sẽ mất toàn bộ số tiền.

Trước đây, khi tham gia vào Lion Group, nhà đầu tư sẽ mua gói 1.000 USD đổi lấy 1.000 đồng FXT, như vậy, quy ra 1 đồng FXT = 1USD. Nhưng sau đó, khi hệ thống đã quá lớn, chân tháp đã phình quá to. Để trả lãi và hoa hồng sòng phẳng là điều không thể, khi mà nhà đầu tư mới vào hệ thống ít đi. Còn những leader cắm rễ ăn hoa hồng đã quá lớn. Nhóm lãnh đạo Lion Group đã nghĩ ra một cách thoát xác hoàn hảo. Đó là biến đồng FXT vô nghĩa mà bất kỳ ai biết viết phần mềm cũng có thể tạo ra, thành FXT token, sau đó mất một ít tiền liên kết với một số sàn điển hình như bilaxy để đưa lên sàn. Sau đó đề nghị nhà đầu tư tự lên sàn thanh khoản.



Tuy nhiên, nếu 1 đồng FXT xưa kia các nhà đầu tư phải mua giá gần 24.000 Việt Nam đồng thì sau khi lên sàn chỉ có thể bán được với giá vài trăm đồng. Nhưng thậm chí cũng rất khó để bán. Và đến nay, thì giá 1 FXT gần như về mức 0 đồng. "Việc nhóm lãnh đạo tự ý đưa tài khoản chúng tôi lên sàn mà không hỏi ý kiến nhà đầu tư là vi phạm. Đó là hình thức chiếm đoạt tài sản", một nhà đầu tư hơn 1 tỷ đồng vào Lion Group bức xúc.