Nhiều nhà đầu tư ở Nghệ An sập bẫy đa cấp tiền ảo bằng hình thức nuôi cá Koi

Thủ đoạn không mới

Những ngày tháng 4, nhiều người làm đơn gửi tới Công an TP Vinh tố cáo Phan Thái Đảng (38 tuổi, trú phường Vinh Tân, TP Vinh), cùng nhóm điều hành dự án Fish Koi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đảng được cho là “trùm” đa cấp tiền ảo ở Nghệ An, là leader (trưởng nhóm), của nhiều dự án tiền ảo.

Chia sẻ với phóng viên Báo Nghệ An, anh T.M.H (42 tuổi, trú phường Vinh Tân) cho biết, anh đã hết kiên nhẫn với dự án này sau thời gian dài chờ đợi, vì vậy, anh quyết định làm đơn tố cáo lên công an. Anh H. cho hay, khoảng tháng 3/2021, anh gặp Đảng và được người đàn ông này nhiệt tình quảng cáo về dự án Fish Koi. Sau nhiều ngày bị Phan Thái Đảng lôi kéo, hứa hẹn lãi suất cao, anh H. quyết định đầu tư 60 triệu đồng, gửi vào tài khoản của Đảng để mua đồng tiền ảo FIT. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau, đến tháng 7/2021, đồng FIT này bỗng về 0, không thể giao dịch được nữa. “Tôi nhiều lần liên hệ với Đảng thì anh ta bảo chính sách của công ty thay đổi. Tôi thấy đây là hành vi lừa đảo nên làm đơn tố cáo công an, để anh ta không đi lừa những người mới nữa”, anh H. nói.

2 trong số các nạn nhân chia sẻ với phóng viên Báo Nghệ An. Ảnh: T.H Dự án này có tên đầy đủ là FIRST INTERCHANGEABLE TOKEN (FIT), là một dự án về trò chơi game có trụ sở tại nước Anh, được thành lập bởi Công ty WORLDWIDE DEFI GAMES LTD. Theo giới thiệu của các leader thì dự án này mô phỏng việc nuôi cá Koi ngoài đời thật thông qua việc mua trứng cá về ấp, cho cá ăn hàng ngày và sử dụng các vật phẩm trong game để cá phát triển lên các level 1-8. Sau level 8 nếu may mắn sở hữu đầy đủ các điều kiện thì cá sẽ hóa rồng và người chủ hồ cá có cơ hội nhận được 10.000 USD từ nhà phát hành game... Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng có thể sinh lời bằng cách mua đồng tiền ảo FIT của dự án này. Các thành viên cũng sẽ được hưởng hoa hồng nếu lôi kéo được thêm nhà đầu tư.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên, Fish Koi là một dự án đa cấp tiền ảo biến tướng, với thủ đoạn không hề mới. Theo đó, sau khi đã lôi kéo được các nhà đầu tư tham gia đầu tư với số tiền lớn, những người đứng đầu dự án bằng nhiều thủ đoạn sẽ hạ giá đồng tiền ảo, đồng thời gây khó khăn khi nhà đầu tư muốn rút tiền để ôm trọn.

Nhóm điều hành dự án Fish Koi đang bị tố cáo lừa đảo. Ảnh: T.H Để lôi kéo được nhà đầu tư, các leader thường tạo cho mình một vỏ bọc sang chảnh, đặc biệt là trên mạng xã hội. Cụ thể như trên tài khoản mạng xã hội của Phan Thái Đảng, anh ta thường chia sẻ hình ảnh khoác trên mình những bộ vest chỉn chu, check-in ở những nơi sang trọng. Ngoài ra, người này cũng thường khoe hình ảnh mua sắm siêu xe đắt tiền...



Sau khi đã "lùa gà" thành công, các leader thường "cao chạy xa bay", liền đổi giọng và phủi trách nhiệm với nhà đầu tư mà mình đã lôi kéo vào. Những người này sau đó lại chuyển qua những dự án tương tự, chỉ khác mỗi tên gọi để tiếp tục đi "lùa gà".

Sau khi đã lôi kéo được nhiều người vào dự án Fish Koi, gần đây Đảng tiếp tục tham gia một dự án mới và ráo riết đi "lùa gà". Ảnh: T.H Nhiều nhà đầu tư ôm hận



Trong đơn gửi Báo Nghệ An, chị N.T.T.L (50 tuổi) cho biết, nhiều tháng nay, chị mất ăn mất ngủ vì trót tin lời Đảng đầu tư gần 1 tỷ đồng vào dự án này. Chị L. kể, năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, việc kinh doanh cửa hàng của chị bị ngưng trệ. Biết chị có khoản tiền nhàn rỗi lớn, một nhóm đa cấp tiền ảo bắt đầu tiếp cận, lôi kéo. Qua bạn bè giới thiệu, chị biết đến Phan Thái Đảng và sau đó được người đàn ông này lôi kéo vào dự án có tên GBHUB. Tuy nhiên, không lâu sau chị bị mất gần 1 tỷ đồng, hiện vẫn chưa đòi lại được.

“Trong lúc chờ đợi để lấy lại tiền từ dự án đó, Đảng lại nhiều lần tỉ tê với tôi là phải đầu tư vào một dự án khác, có tên gọi Fish Koi để gỡ gạc lại tiền đã mất. Lúc đầu tôi định không đầu tư, chồng con cũng một mực ngăn cản. Nhưng Đảng lôi kéo dữ quá, tôi vào TP HCM thăm con, anh ta cũng theo vào rồi tới tận nhà nhiệt tình tư vấn”, chị L. kể và cho hay, chị được Đảng hứa hẹn mức lợi nhuận là 11-15%/ tháng, đồng thời khẳng định đây là dự án “có một không hai, ai có phước đức lắm mới gặp được”, và đây là dự án mà chính Đảng và 4 người nữa chung vốn mang về Việt Nam, nên khẳng định 100% có lãi. Đảng còn nói đây dự án chuẩn nhất mà trong suốt 5 năm anh ta làm tài chính mới tìm thấy, và cam kết lợi nhuận và cam kết chỉ thắng không thua…

Bảng giá các loại cá và mức lợi nhuận trên trời mà dự án này đưa ra để lôi kéo nhà đầu tư. Ảnh: T.H Sau những lời mật ngọt của Đảng, chị L. quyết định đầu tư mua tất cả các loại cá ảo với tổng số tiền gần 900 triệu đồng, chuyển qua tài khoản cá nhân mang tên Phan Thái Đảng. Chị L. còn kể, theo tư vấn của Đảng thì đầu tư nuôi cá Koi ảo là dạng game nuôi cá, khi cá mới nuôi sẽ bắt đầu ở level 1, sau 8 tháng sẽ ở mức level 8, mỗi tháng cá sẽ đẻ 3 quả trứng, và người đầu tư sẽ được thu lợi nhuận từ việc bán trứng. Số tiền lợi nhuận hàng tháng được tính theo bảng mà phía công ty đưa ra, sau 8 tháng nuôi cá sẽ hoàn lại gốc lẫn lãi. Ngoài ra, chị L. còn bỏ tiền để mua đồng tiền ảo FIT gửi lên sàn và được hứa hẹn công ty sẽ trả lãi hàng tháng...



Tuy nhiên, sau một thời gian theo dự án, việc rút tiền bắt đầu khó khăn, không đúng với những gì nhà đầu tư đã được hứa hẹn trước đó. “Khoảng tháng 8/2021, tôi liên hệ với Đảng để phản hồi về vấn đề dự án không diễn ra như những gì đã nói ban đầu, thì ông Đảng có trả lời, hiện tại đã rút khỏi dự án và không còn liên quan”, chị L. kể.

Bên trong một phòng zoom của dự án Fish Koi khi còn hoạt động rầm rộ. Ảnh: T.H Ngay sau đó, phía chủ dự án liền có những động thái bất thường được cho là để chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư. Theo đó, ngày 23/08/2021 công ty ra thông báo quyết định chuyển tất cả những đồng token FIT mua dưới dạng ICO sẽ được chuyển sang hệ sinh thái mới để mua 1 loại cá Koi khác. Nhà đầu tư được thông báo bắt buộc phải mua nếu không sẽ mất hết số FIT đó. Đây được coi là 1 hành động ép buộc người tham gia.



Ngày 30/08/2022, công ty thông báo cá sau khi nuôi đến level 8, sẽ không được hoàn trả về đồng FIT 100%, mà sẽ chuyển thành 50% FIT và 50% FUSD, với mục đích bắt ép người đầu tư phải dùng FUSD nuôi cá. Ngày 21/09/2021, công ty ra thông báo sẽ chuyển đổi nền tảng từ mạng TRON sang mạng BSC, những ai còn FIT mà giữ tại các địa chỉ ví hoặc trên sàn nội bộ của công ty nếu không chuyển sang mua thêm cá KOI sẽ bị mất hoàn toàn. Đến ngày 11/10/2021, Công ty tiếp tục ra thông báo về việc sẽ giới hạn vấn đề thanh khoản đồng token FIT, trong 1 tháng chỉ được bán 5% số FIT đang có trên sàn nội bộ (trong khi đó, ban đầu khi tham gia việc mua bán không bị giới hạn). Ngày 06/11/2021, Công ty tiếp tục đưa ra thông báo việc thanh khoản đồng token FIT sẽ dừng lại, nhà đầu tư sẽ không được thanh khoản cho đến quý 3 năm 2022, vì lý do để công ty tập trung vào xây dựng game NFT.

“Như vậy toàn bộ số tiền của tôi còn trong hệ thống nuôi cá không thể rút về được nữa. Tôi liên hệ lại rất nhiều lần với ông Đảng thì ông ta nói không có bất cứ trách nhiệm và còn thách thức tôi về việc kiện cáo”, chị L. nói.

Trao đổi với phóng viên Báo Nghệ An, ông Phan Thái Đảng xác nhận ông là người trực tiếp nhận tiền từ những nhà đầu tư này để đầu tự vào dự án Fish Koi. Ngoài ra, ông Đảng cũng nhận là leader (trưởng nhóm), ở Nghệ An đồng thời thành lập một văn phòng tại đây để kêu gọi các nhà đầu tư. “Hiện tại thì người đưa dự án này về Việt Nam vẫn chưa liên lạc được với công ty ở nước ngoài để giải quyết. Trong vụ việc này, tôi cũng mất rất nhiều tiền. Những người tôi đưa vào dự án phần lớn cũng là người thân, bạn bè. Tôi sẽ tìm cách hỗ trợ họ”, ông Đảng nói.