Nhiều nội dung quan trọng tại Phiên thứ hai Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2022-2027

(Baonghean.vn) - Tại Hội nghị lần thứ I, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã bầu Ban Thường vụ khóa mới gồm 16 đồng chí (khuyết 1 đồng chí).

(Baonghean.vn) - Chiều 1/10, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã bầu ra Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XVIII gồm 49 đồng chí (khuyết 2).

(Baonghean.vn) - Hoàn lưu bão số 4 gây mưa lớn trên địa bàn Nghệ An khiến nhiều địa phương như TX. Hoàng Mai, Thanh Chương, Quỳnh Lưu, Yên Thành... bị ngập sâu, nhiều tuyến đường bị sạt lở, nhiều xã, xóm bị chia cắt. Cùng Báo Nghệ An điểm lại các điểm ngập nặng sau hoàn lưu bão số 4 những ngày vừa qua.

(Baonghean.vn) - Sau khi nước lũ rút, trên địa bàn xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương có hàng trăm gia đình và các khu vực chợ, trường học... bị ô nhiễm môi trường. Do vậy, các đơn vị bộ đội, công an và lực lượng dân quân tự vệ địa phương đã ra quân hỗ trợ địa phương thu dọn vệ sinh môi trường.

(Baonghean.vn) - Nhằm chia sẻ khó khăn với đoàn viên, người lao động và nhân dân trong tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã kịp thời trích từ nguồn quỹ phòng, chống bão lụt, hỗ trợ đột xuất cho tập thể, cá nhân bị ảnh hưởng bởi ngập lụt do hoàn lưu bão số 4.

(Baonghean.vn) - Nằm trong khuôn khổ chương trình Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Đại hội đã tổ chức Trung tâm thảo luận với chủ đề “Đoàn Thanh niên với cuộc cách mạng số trên mặt trận tuyên truyền, giáo dục” với sự tham gia của GS.TS Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

(Baonghean.vn) - Mưa lớn do hoàn lưu bão số 4 gây ra đã gây ngập úng nhiều nơi trên địa bàn tỉnh, nhiều người “không kịp trở tay”. Trong thoáng chốc, toàn bộ gia sản đã bị cuốn phăng theo dòng nước. Nhiều hộ dân lâm vào cảnh trắng tay sau lũ...

(Baonghean.vn) - Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 18 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2022), sáng 1/10, tại thành phố Vinh (Nghệ An), Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức về tình hình kinh tế thế giới “hậu Covid-19” cho cán bộ quản lý doanh nghiệp trên địa bàn.

(Baonghean.vn) - Một ngôi nhà sàn của người dân ở huyện miền núi Quỳ Châu bị đổ sập hoàn toàn trong đêm do ảnh hưởng đợt mưa lũ.

(Baonghean.vn) - Nhà bị ngập, nhiều thôn, xóm bị chia cắt, cuộc sống của người dân vùng rốn lũ Bích Hào (Thanh Chương) gặp nhiều khó khăn. Do mất điện nhiều ngày, không bơm được nước, đặc biệt nước sạch để ăn uống hiện là vấn đề cấp thiết nhất đối với bà con lúc này.

(Baonghean.vn) - Sáng 1/10, mực nước tại đình Tây chợ Vinh đã lên thêm khoảng 30cm so với ngày hôm qua, nhiều tiểu thương buộc phải mang hàng hóa về nhà, các tuyến đường bao quanh chợ cũng bị ngập băng ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân.

(Baonghean.vn) - Mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 đã làm ngập úng cục bộ nhiều địa phương trong ở Nghệ An. Với tinh thần phía trước là nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang các địa phương của tỉnh Nghệ An “xuyên đêm, trắng ngày” sát cánh giúp đỡ nhân dân tránh lũ, khắc phục hậu quả.