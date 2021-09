Nhiều rẫy gừng ở Kỳ Sơn bị chết hàng loạt

Năm 2021, toàn huyện Kỳ Sơn đã gieo trồng được khoảng 600 ha gừng, đến nay đã ra 5-7 lá. Tuy nhiên, thời điểm tháng 6/2021 đến nay nhiều rẫy gừng ở huyện rẻo cao này đã có hiện tượng gừng bị cháy lá, thối củ và chết hàng loạt.

Cán bộ xã Nậm Cắn kiểm tra tình trạng nhiễm bệnh trên các rẫy gừng ở bản Tiền Tiêu. Ảnh: Gia Huy

Tại Văn bản số 66/TTDVNN ngày 4/6/2021 của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Kỳ Sơn gửi UBND các xã trên địa bàn huyện, hiện nay, hàng loạt rẫy gừng ở các xã Nậm Cắn, Huồi Tụ, Na Ngoi... xuất hiện bệnh cháy và bệnh thối gốc rễ gừng với mật độ phổ biến 3-5%, nơi cao 8-10%.

Bệnh cháy lá gừng do nấm fusarium gây nên. Vết bệnh là những vết có hình thoi màu trắng xám có thể liên kết làm cháy cả lá, thường xuất hiện ở đỉnh hoặc mép lá, tạo thành mảng cháy lan rộng vào trong phiến lá. Bệnh nặng có thể làm phần lớn lá gừng bị cháy xác xơ, củ ít và nhỏ. Nấm thường gây hại trong những ngày có độ ẩm cao, ít nắng có mưa và mây mù.

Do nhiễm nấm, vi khuẩn nên cây gừng bị vàng lá, thối gốc, củ và hoa. Ảnh: Ngọc Khánh

Đối với bệnh thối củ có 2 dạng thối khô do nấm và thối củ do vi khuẩn Erwinia carotovora gây ra. Nấm bệnh tấn công phần gốc cây gần mặt đất, phần lớn vết bệnh có xu hướng lan xuống phía gốc làm thối một phần củ. Thối củ do vi khuẩn khác với bệnh thối khô do nấm là củ bị mềm nhũn. Cây bị bệnh lá úa vàng và đổ gục.