Nhiều tay vợt hàng đầu quốc gia tham dự Giải bóng bàn Nghệ An mở rộng

(Baonghean.vn) - Giải bóng bàn Nghệ An mở rộng năm 2023 có sự góp mặt của 8 tay vợt nam và 8 tay vợt nữ hàng đầu Việt Nam, trong đó có cả đương kim vô địch SEA Games.

Tối 31/3, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Nghệ An diễn ra lễ khai mạc Giải bóng bàn Nghệ An mở rộng tranh cúp Câu lạc bộ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An - Bệnh viện Tai Mũi Họng miền Trung lần thứ 3 năm 2023.

Dự lễ khai mạc, về phía Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam có các ông: Vũ Nguyên Thái - Phó Chủ tịch; Nguyễn Nam Hải - Phó Tổng thư ký, Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Bóng bàn Việt Nam. Về phía tỉnh Nghệ An có đại diện Sở Văn hóa và Thể thao, lãnh đạo Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, Bệnh viện Tai Mũi Họng miền Trung.

Giải bóng bàn Nghệ An mở rộng tranh cúp Câu lạc bộ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An - Bệnh viện Tai Mũi Họng miền Trung lần thứ 3 năm 2023 thu hút sự tham gia của hơn 300 vận động viên thuộc 32 đội chuyên nghiệp trong cả nước, 54 đội phong trào, cùng 32 đôi nam là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Đặc biệt, giải có sự tham gia của 18 tay vợt nam, nữ hàng đầu Việt Nam như: Nguyễn Đức Tuân (vô địch đơn nam SEA Games 31), Đoàn Bá Tuấn Anh, Đinh Anh Hoàng, Lê Đình Đức, Nguyễn Đăng Hiệp, Bùi Thế Nghĩa... (nam) và Tạ Hồng Khánh, Tạ Hồng Khánh, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Khoa Diệu Khánh, Trần Mai Ngọc, Nguyễn Thành Nam, Bùi Ngọc Lan... (nữ).

Đây là giải đấu được tổ chức vào tháng 3 hằng năm, nhằm duy trì và đẩy mạnh phong trào bóng bàn của tỉnh Nghệ An, đồng thời là dịp các câu lạc bộ bóng bàn được giao lưu, học hỏi lẫn nhau.

Giải đấu cũng nhằm phát hiện, tuyển chọn, sàng lọc những vận động viên cho đội tuyển bóng bàn thành tích cao của tỉnh Nghệ An.

Giải bóng bàn Nghệ An mở rộng tranh cúp Câu lạc bộ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An - Bệnh viện Tai Mũi Họng miền Trung lần thứ 3 sẽ bế mạc vào tối 2/4.