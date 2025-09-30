Kinh tế Nhiều trang trại Nghệ An ngập sâu, hàng trăm nghìn con gà bị chết Bão số 10 đổ bộ vào Nghệ An đã để lại những tổn thất nặng nề cho ngành chăn nuôi. Hàng trăm nghìn con gà chết nổi đầy chuồng, nhiều chủ trại trắng tay. Trước thực tế ấy, câu chuyện ứng phó, thích ứng với thiên tai đang trở thành vấn đề sống còn của các trang trại chăn nuôi.

Một trại gà ở xã An Châu chết do mưa ngập. Ảnh: CSCC

Những cơn mưa xối xả cộng với nước dâng nhanh khiến nhiều khu chăn nuôi gà ở xã An Châu bị nhấn chìm. Thống kê ban đầu cho thấy, trên địa bàn xã có đến 6 trang trại gà lớn bị thiệt hại nghiêm trọng, hơn 40.000 con gà chết. Đau lòng nhất là hộ ông Nguyễn Văn Sỹ với khoảng 20.000 con gà, bao công sức, vốn liếng dồn hết vào đàn gà chỉ sau một đêm đã tan theo dòng nước.

Nhìn cảnh gà chết trắng chuồng, ông Sỹ xót xa: “Toàn bộ tài sản của gia đình đều dồn vào đầu tư chăn nuôi. Nay, bão vào, gà chết trắng chuồng, thiệt hại nặng nề, cơ nghiệp, là kế sinh nhai của cả gia đình trôi theo nước lũ”.

Người dân chung tay giết mổ gà , tiêu thụ. Ảnh: T.P

Không chỉ xã An Châu, nhiều gia trại, trang trại ở các địa phương khác cũng thiệt hại nặng nề. Tại xã Xuân Lâm, trại gà của chị Cao Thị Mai Phương ngập nước, mất điện khiến 1.500 con gà chết ngạt. Trong nỗ lực cứu vãn, các đoàn thể địa phương đã kêu gọi “giải cứu” gà qua mạng xã hội. Người dân trong vùng đến vặt lông, giết mổ để tiêu thụ bớt, giúp gia đình gỡ gạc phần nào. Nhưng thực tế, với số lượng gà chết quá lớn, sự hỗ trợ cũng chỉ như muối bỏ bể.

Ở xã Thuần Trung, trại gà của anh Trần Hữu Đức chịu cảnh tốc mái chuồng, nước tràn sâu, 5.000 con gà choai chết sạch. Đàn gà chưa đạt trọng lượng thương phẩm nên không thể tiêu thụ, buộc chủ trại phải tiêu hủy toàn bộ.

5.000 con gà choai của trang trại gia đình anh Trần Hữu Đức chết trắng chuồng do ngập. Ảnh: T.P

Thiệt hại lớn nhất mà các trang trại đang đối diện không chỉ là mất trắng đàn gà, mà còn là nguy cơ dịch bệnh sau bão. Nước ngập, phân hủy, ô nhiễm môi trường khiến cho mầm bệnh phát tán. Xác gà chết cần được thu gom, xử lý khẩn trương, nếu không sẽ gây dịch lây lan diện rộng. Chính quyền và cơ quan thú y đã khuyến cáo người dân thực hiện ngay 6 bước vệ sinh, khử trùng chuồng trại sau lũ: từ thu gom xác gia cầm, vệ sinh chuồng, phun thuốc tiêu độc đến gia cố chuồng trại, khơi thông cống rãnh, rắc vôi bột khử trùng. Đây là những việc làm cấp thiết để hạn chế rủi ro dịch bệnh, tạo nền tảng khôi phục sản xuất.

Nhìn lại, bão số 10 đã bộc lộ nhiều hạn chế trong công tác phòng chống thiên tai ở các trang trại chăn nuôi.

Chuồng trại ngập sâu, điện mất là nguyên nhân khiến nhiều trang trại thiệt hại nặng nề. Ảnh: T.P

Cơ quan chuyên môn khuyến cáo, các hộ chăn nuôi nên thường xuyên theo dõi thông tin dự báo thời tiết, chủ động gia cố chuồng trại, che chắn tránh mưa tạt gió lùa. Ở những khu vực trũng thấp, cần có phương án đưa vật nuôi lên cao hoặc sơ tán sang nơi an toàn. Một số hộ có thể tận dụng gạch, tre, gỗ để nâng nền chuồng, hoặc chuẩn bị thuyền, bè tre, thùng xốp làm phương tiện sơ tán khi cần. Chuồng trại cũng cần có hệ thống thoát nước tốt, tránh để nước ứ đọng lâu ngày.

Sau mưa bão, nguy cơ dịch bệnh bùng phát rất lớn, vì vậy phải thường xuyên phun thuốc sát trùng, dọn dẹp máng ăn, máng uống, xử lý nước bằng hóa chất an toàn.