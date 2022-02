Nhiều trẻ bị bỏng do xông phòng Covid-19

Thời gian gần đây, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tiếp nhận nhiều trẻ bị bỏng do xông. Ảnh: Yến Phương

Ngày 15/02, Bệnh viện tiếp nhận trường hợp nữ bệnh nhi P.N.K.V. (14 tuổi, TP Vinh) nhập viện do bị bỏng. Trước đó, do lo lắng trước tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp, mẹ cháu đã tham khảo trên mạng, chuẩn bị cho cháu 1 nồi nước lá xông. Và tai nạn không mong muốn đã xảy ra. Trong lúc xông, do bất cẩn vướng vào quai nồi, cháu đã bị nước lá xông đổ ụp xuống chân gây bỏng.



Mẹ bé V. cho biết, ngay khi thấy con gặp nạn, gia đình đã đưa trẻ đến bệnh viện tuyến dưới để sơ cứu, rồi tiếp tục đưa bé đến thầy lang đắp thuốc. Tuy nhiên, tình trạng của cháu không đỡ, vết bỏng ngày càng sưng nề, chảy dịch đục, gây đau đớn nhiều. Ngày 15/02, bệnh nhi được nhập viện vào Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để điều trị.

Bé K. bị tổn thương bỏng vùng ngực, đùi trái, tay trái. Ảnh: Yến Phương Tương tự, là trường hợp 03 mẹ con chị P.T.T. (trú tại huyện Tân Kỳ). Với tâm lý phòng bệnh, chị mua lá về xông cho cả nhà. Trong quá trình xông, chị T. ôm bé nhỏ nhất trong lòng. Bé N.T.K. (04 tuổi) cũng ngồi bên cạnh mẹ để cùng xông. Tuy nhiên, bé em đã ưỡn người lên, đá nghiêng nồi xông nóng rực lên bé N.T.K. Nhập viện ngày 22/02, bé K. bị tổn thương bỏng vùng ngực, đùi trái, tay trái. Sau khi tiếp nhận trường hợp các bệnh nhi P.N.K.V VÀ N.T.K, các bác sĩ khoa Chấn thương Chỉnh hình - Bỏng đã nhanh chóng phẫu thuật cắt lọc hoại tử, ghép da tạo hình vạt che phủ, điều trị phác đồ bỏng chuyên sâu. Hiện tại, sau hơn 1 tuần điều trị, sức khỏe của các bé đều đã ổn định.

Tiến sĩ, bác sĩ Thái Văn Bình - Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình - Bỏng cho biết: Xông hơi là biện pháp điều trị theo y học cổ truyền để hạn chế lây nhiễm và phòng ngừa Covid-19. Tuy nhiên, các gia đình cần lưu ý thực hiện đúng cách, đặc biệt với đối tượng là trẻ nhỏ.

Hằng ngày, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tiếp nhận khoảng trên 10 bệnh nhân điều trị bỏng. Ảnh: Yến Phương Các bậc phụ huynh không lạm dụng xông hơi, không được xông trực tiếp vào người trẻ, đặc biệt là trẻ nhỏ dưới 30 tháng, trẻ có tiền sử động kinh, sốt co giật hay người dị ứng với tinh dầu. Trẻ có bệnh lý nền cần tuân thủ theo tư vấn và chỉ định của bác sĩ.



Hằng ngày, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tiếp nhận khoảng trên 10 bệnh nhân điều trị bỏng, trong đó có nhiều trường hợp bệnh nhi bị bỏng do sưởi, xông… Trường hợp trẻ bị bỏng cần được sơ cứu đúng cách ngay từ những giây phút đầu tiên, bởi nếu xử lý sai cách thì tổn thương bỏng chuyển độ sâu, nhiễm trùng, sẽ để lại các di chứng như sẹo lồi, sẹo phì đại, sẹo co rút…/.