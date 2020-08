Nhiều trường mầm non ở thành phố Vinh tổ chức bốc thăm để tuyển sinh

Năm nay do dịch Covid-19 nên các phụ huynh đến bốc thăm cho con vào Trường Mầm non Hà Huy Tập được chia ra làm 2 nhóm. Nhóm các cháu 2 tuổi và nhóm các cháu 4 tuổi, điều này sẽ giúp nhà trường tránh được việc tập trung quá đông phụ huynh cùng một lúc. Các phụ huynh khi đến bốc thăm sẽ được đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn trước khi vào trường. Ảnh: Đức Anh

Theo chủ trương phổ cập giáo dục mầm non của Nhà nước, các cháu độ tuổi 5 tuổi sẽ đương nhiên được tiếp nhận vào các trường mầm non công lập trên địa bàn. Vì thế, số lượng các cháu ở độ tuổi 5 tuổi nộp hồ sơ vào Trường Mầm non Hà Huy Tập khá đông buộc trường phải giảm lớp trẻ 2 tuổi từ 3 lớp xuống còn 2 lớp để số học sinh không vượt quá quy định. Điều này làm cho số lượng hồ sơ ở nhóm lớp 2 tuổi không trúng tuyển vào trường rất lớn (có trên 90 hồ sơ nộp vào nhưng chỉ tiêu chỉ lấy 50 cháu). Ảnh: Đức Anh

Niềm vui của phụ huynh khi bốc được lá thăm may mắn trúng tuyển vào trường. Chị Lương Thị Bích Hiệp sau khi bốc được lá thăm may mắn chia sẻ: Tôi rất vui vì hôm nay con mình đã chính thức được vào trường mầm non công lập. Vào được trường mầm non công lập sẽ giảm được khá nhiều tiền học phí so với trường tư, bớt được phần nào gánh nặng cho vợ chồng tôi. Mặt khác, trường công lập năm nay có nhiều thay đổi, ví dụ như các cháu sẽ được ăn sáng tại trường, được có thêm giờ học tiếng Anh... điều này rất tốt cho cả phụ huynh và học sinh. Ảnh: Đức Anh