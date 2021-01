Nhiều trường ở miền núi Nghệ An nghỉ học do giá rét

Theo Trạm Khí tượng thủy văn Con Cuông, hôm nay nhiệt độ tại trung tâm huyện giảm xuống dưới 6 độ C, các xã vùng thấp của huyện như Môn Sơn, Bình Chuẩn nhiệt độ xuống 5 độ C. Nhiệt độ giảm thấp cộng với gió thổi mạnh khiến thời tiết rét buốt, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, nhất là trẻ em.

Học sinh Trường THCS Bình Chuẩn, huyện Con Cuông dùng củi để chống rét. Ảnh: Bùi Hậu

Trước thực tế này, trong sáng nay, tất cả 14 trường học bậc Mầm non hệ công lập và 1 trường hệ dân lập trên địa bàn huyện Con Cuông đã cho học sinh nghỉ học để đảm bảo sức khỏe. Riêng đối với bậc học hệ Trung học cơ sở và Tiểu học, một số trường học ở vùng sâu, vùng xa vào học muộn hơn so với thời gian quy định. Ngoài ra, do nhiệt độ quá thấp, nên thầy, cô giáo không tổ chức dạy học mà tích cực tổ chức các hoạt động trong lớp để giữ ấm cho học sinh, không tổ chức các hoạt động ngoài trời.

Để phòng, chống rét hiệu quả, bảo đảm việc dạy và học liên tục và an toàn, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Con Cuông đã chỉ đạo các trường theo dõi sát sao diễn biến thời tiết, chủ động cho học sinh nghỉ học khi nhiệt độ giảm sâu. Đồng thời, yêu cầu các cán bộ, giáo viên tại các trường học trên địa bàn làm tốt công tác phòng, chống rét cho học sinh, chăm sóc học sinh bán trú. Trong những ngày tới, khi thời tiết ấm lên sẽ vận động học sinh ra lớp đảm bảo sĩ số, tổ chức dạy học bình thường.

Dãy nhà bán trú của Trường Tiểu học Na Ngoi 2 chìm trong sương rét. Ảnh: PV Học sinh bán trú của Trường Tiểu học Na Ngọi 2 quây quần bên bếp lửa để chống rét. Ảnh: PV

Tại huyện Kỳ Sơn, đến thời điểm này, nhiệt độ nhiều nơi trên địa bàn huyện vẫn dao động từ 1 - 4 độ C, nơi ấm hơn cũng dưới 7 độ C. Để đảm bảo sức khỏe cho học sinh, toàn bộ học sinh mầm non trên địa bàn huyện đã nghỉ học. Ngoài ra, học sinh 41 trường tiểu học và THCS nằm dọc biên giới Việt Lào và những trường vùng cao, nơi tập trung đông học sinh là người Mông sinh sống như Nậm Càn, Na Ngoi, Bắc Lý, Huồi Tụ, Đoọc Mạy... học sinh đều được nghỉ học.

Ở Trường Tiểu học Na Ngoi 2, trong sáng nay nhà trường đã thông báo để toàn bộ học sinh nghỉ học. Tuy nhiên, hiện đang còn hơn 30 học sinh là học sinh bán trú vẫn đang ở tại trường và đa phần học sinh đều ở các xa trường. Thầy giáo Lâm Nguyên Ngọc - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Tôi đã dạy học ở đây 5 năm và năm nào Na Ngoi cũng rét hơn những vùng khác. Nhưng đây là năm rét nhất, nhiệt độ ở trường đã xuống khoảng 1 độ, những vùng xa hơn có thể đã có băng. Hiện toàn bộ học sinh bán trú được tập trung trong phòng và nhà trường đã đốt thêm củi để sưởi ấm cho học sinh. Tuy nhiên, vì phòng bán trú là phòng tạm, bằng gỗ nên để chống rét tuyệt đối vẫn còn nhiều khó khăn.

Phụ huynh huyện huyện Kỳ Sơn hỗ trợ củi cho các nhà trường trong những ngày mưa rét. Ảnh: Đào Thọ Trời vẫn còn mưa rét dài ngày nên mỗi một bó củi của học sinh sẽ giúp các em vượt qua mùa đông. Ảnh: Đào Thọ

Thời điểm này, học sinh ở huyện Kỳ Sơn cũng đang ở tuần cuối cùng của học kỳ I và dự kiến các em sẽ kiểm tra học kỳ trong tuần này. Nhưng do thời tiết bất lợi nên những trường học sinh nghỉ học, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo lùi thời gian kiểm tra.

Ông Phan Văn Thiết - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo của huyện Kỳ Sơn cũng cho biết: Đa phần các trường học trên địa bàn huyện Kỳ Sơn đều có học sinh bán trú. Vì thế chúng tôi đã chỉ đạo các trường cần tăng cường các giải pháp để chống rét cho học sinh, thậm chí phải sử dụng cả củi đốt để sưởi ấm cho các em nếu nhiệt độ tiếp tục xuống thấp. Dự kiến trong một vài ngày tới, thời tiết vẫn tiếp tục giá lạnh nên học sinh có thể vẫn tiếp tục nghỉ học.

Trên địa bàn huyện Tương Dương hôm nay, toàn bộ học sinh mầm non của huyện nghỉ học. Riêng với bậc tiểu học, sáng sớm có 4 trường ở vùng sâu, vùng xa như Lượng Minh, Lưu Kiền, Yên Tĩnh, Yên Thắng học sinh nghỉ học. Đến trưa do nhiệt độ giảm sâu nên một số trường khác ở các xã như Yên Na, Mai Sơn đã cho học sinh nghỉ học buổi chiều. Bà Võ Tuyết Chinh - Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo cho biết: Trong tình hình hiện nay, phòng đã hướng dẫn để các trường chủ động cho học sinh nghỉ học. Một số trường đã lùi thời gian học từ 8h đến 8h30 sáng để tránh rét cho học sinh.

Giờ ra chơi bên đống lửa của học sinh Trường Tiểu học Hữu Khuông (Tương Dương). Ảnh: PV

Trên toàn tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã có hướng dẫn chi tiết. Dự kiến trong những ngày tới, do thời tiết còn tiếp tục diễn biến phức tạp, rét đậm rét hại nên học sinh có thể sẽ phải nghỉ học trong những ngày tới. Để đảm bảo việc dạy học và ôn tập cho học sinh, các trường cũng đã lên phương án dạy bù và có thể dạy thêm trong những ngày cuối tuần nếu thời tiết thuận lợi./.