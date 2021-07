Nhiều trường THPT của Nghệ An công bố điểm chuẩn vào lớp 10

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng phòng Giáo dục trung học - Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An: Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên năm nay việc xét tuyển điểm tuyển sinh vào lớp 10 được Sở Giáo dục và Đào tạo giao cho các nhà trường xét và công bố danh sách trúng tuyển theo các mốc thời gian do Sở quy định. Đồng thời nhập và gửi dữ liệu trực tuyến để Sở theo dõi và quản lý. Sau khi kết thúc đợt tuyển sinh, Sở sẽ duyệt danh sách tuyển sinh để đảm bảo chính xác, khách quan. Theo kế hoạch, việc xét tuyển vào lớp 10 dự kiến là ngày 31/7.

Sau khi công bố điểm trúng tuyển học sinh có thể đăng ký nhập học bằng hình thức online để hạn chế tập trung hoặc nhập học theo từng vùng, từng trường để thuận lợi cho các thí sinh.