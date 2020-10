Nhiều tuyến đường giao thông ở Nghi Lộc bị chia cắt, sạt lở vì mưa lũ

Do ảnh hưởng của cơn bão số 9 trên địa bàn huyện có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa đo được từ sáng ngày 29/10/2020 đến13h ngày 30/10/2020 gần 400 mm. Các khu dân cư bị ngập lụt phải di dời dân với gần 1.500 hộ dân tập trung tại các xã Nghi Mỹ (120 hộ), Nghi Thuận (300 hộ); Nghi Công Bắc (450 hộ), Nghi Công Nam (150 hộ); Nghi Phương (250 hộ) ...

Xã Nghi Công Nam ngập chìm trong nước

Một số tuyến đường giao thông bị ngập lụt phải phân luồng, cấm người qua lại khi tham gia giao thông: tuyến đường 48E đoạn Nghi Hoa đi Nghi Phương, tuyến đường UBND xã Nghi Mỹ đi Công Bắc, tuyến đường UBND xã Nghi Lâm đi xóm 20 Nghi Lâm; tuyến đường xóm 20 Nghi Lâm đi UBND xã Nghi Kiều, tuyến đường N5 đi UBND xã Nghi Kiều, tuyến đường Nghi Diên đi Nghi Vạn, Tuyến đường Nghi Đồng đi Nghi Hưng...



Mưa lụt làm sạt lở, trôi cầu tạm đang thi công cầu Nghi Văn, rộng 4m, dài 10m. Ảnh:Quang Hải Đến thời điểm này, 42 hồ chứa nước trên địa bàn huyện đều đã tích đủ nước, nhiều hồ vượt tràn trên 0,3-0,8 m, gần và xấp xỉ thân đập, trong đó đập Vũng Trắng, xã Nghi Văn đã vượt thân đập 0,4m, nguy cơ mất an toàn thân đập. Trước tình hình đó, UBND huyện cùng các ban ngành liên quan đã chỉ đạo UBND xã Nghi Văn tiến hành xử lí bằng cách đào mở rộng tràn rộng thêm 4 m, hạ mực nước đập, tránh nguy cơ vỡ đập. Hiện nay thân đập cơ bản đã được an toàn. Lũ lụt cũng làm nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông bị hư hỏng như đường quốc phòng ven biển Nghi Yên đi Nghi Tiến, dài 4,0km; sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng một số tuyến đường liên xã, liên thôn, liên xóm dài 20 km tại các xã Nghi Văn, Nghi Lâm, Nghi Kiều, Nghi Hưng, Nghi Đồng, Nghi Yên...; hư hỏng gần 15km tuyến kênh mương tại xã Nghi Văn, Nghi Kiều, Nghi Hưng, Nghi Đồng, Nghi Thuận...; Kè, đê biển xóm Rồng xã Nghi Thiết dài 0,4 km bị sạt lở nghiêm trọng; thân đập xã Nghi Công Bắc bị sụt lún...

Lực lượng chức năng đã cho đào mở rộng tràn đập Vũng Trắng (Nghi Văn) để chống vỡ thân đập. Ảnh: Việt Phương Theo phòng Nông nghiệp huyện Nghi Lộc, mưa lụt cũng khiến sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng: 500 ha lúa mùa bị ngập úng; 800 ha ngô, 150 ha lạc, 400 ha rau màu các loại; 700 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập. Ngoài ra, có 16.000 con gia súc, gia cầm bị chết, tập trung ở các xã Nghi Lâm, Nghi Phương, Nghi Hưng... Đặc biệt, ở xã Nghi Hưng có hộ ông Nguyễn Đình Nhường ở xóm 2 chết hơn 6.000 con gà, hộ ông Nguyễn Đình Nhàn cũng ở xóm 2 chết 3.000 con gà.



Nước lên nhanh không di chuyển kịp đã khiến hơn 6.000 con gà của hộ anh Nguyễn Đình Nhường ở xóm 2, Nghi Hưng bị chết.

Ông Nguyễn Đức Thọ - Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc cho biết: Huyện Nghi Lộc đang tập trung phân công các thành viên BCH PCLB - TKCN huyện phụ trách tại các cơ sở được phân công, chỉ đạo công tác khắc phục thiệt hại do lũ, lụt gây ra, nhằm sớm ổn định đời sống cho người dân. Tất cả các hồ chứa nước trên địa bàn đều vượt tràn, một số hồ có thân đập yếu, nguy cơ bị vỡ như hồ Khe Xiêm, đập Gà, Vũng Trắng...., UBND huyện phối hợp với Công ty thủy lợi Nam, UBND các xã thường xuyên kiểm tra, canh trực 24/24h tại các vị trí xung yếu. Cần thiết có thể huy động lực lượng, nhân công, vật liệu xử lý ngay tránh nguy cơ vỡ đập.