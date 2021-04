Nhiều tuyến đường tại Nghệ An bị ngập sâu sau mưa lớn

Nhiều người dân tại khu vực này cho biết, tình trạng ngập úng tại đoạn đường này thường xuyên xẩy ra. Nguyên nhân được xác định do thời gian gần đây mật độ xây dựng tại khu vực này tăng lên, nhưng hệ thống thoát nước chưa đảm bảo được yêu cầu. Mặc dù gần với tuyến kênh tiêu từ bara Nam Đàn nhưng nước mưa vẫn không thoát kịp.

Sau khi đi qua đoạn đường bị ngập, xe máy của người phụ nữ này đã bị chết máy phải chờ người nhà ra đẩy về. Ảnh: Tiến Đông

Theo thông tin dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén và làm đầy rãnh áp thấp nên khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40 - 100 mm/24giờ, có nơi trên 120 mm/24 giờ. Do mưa lớn nên người dân địa phương được khuyến cáo cần đề phòng lốc xoáy và sạt lở đất, gây thiệt hại lớn về người và của./.