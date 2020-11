Nhiều VĐV nữ xuất sắc đạt Giải chạy Homewifi Nghệ An Running Awards 2020 giai đoạn I

Chiều 10/11, tại TP . Vinh diễn ra Lễ trao giải cho các VĐV đã đạt thành tích trong giai đoạn I giải chạy Homewifi Nghệ An Running Awards 2020. Tham dự có đại diện Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An, Viettel Nghệ An. Ảnh: T.K

Giải chạy Homewifi Nghệ An Running Awards 2020 là giải chạy online đầu tiên được diễn ra với quy mô toàn tỉnh do Hội nhà Báo tỉnh Nghệ An phối hợp cùng Viettel Nghệ An tổ chức. Kết thúc giai đoạn I, đã có khoảng 200 vận động viên tham gia. Ảnh: T.K

Kết thúc giai đoạn 1 đã có 23 VĐV giành được giải thưởng ở các hạng mục giải đề ra với cự ly là 120 km đối với nam và 80 km đối với nữ. Không ít trong số đó là những nữ VĐV đến từ nhiều ngành nghề khác nhau. Ảnh: T.K

Tốp 10 VĐV nam và tốp 5 VĐV nữ của giai đoạn 1 đã xuất sắc nhận được áo thể thao của BTC dành tặng. Ảnh: T.K

Ông Trần Minh Ngọc - Phó Giám đốc Đài PT-TH tỉnh, Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An, trao giải cho nữ VĐV Võ Thanh Tâm – đạt danh hiệu vô địch của nữ với tổng kết quả chạy cực kỳ ấn tượng 512,9 km. Trong khi đó, VĐV Tuấn Tài – đạt danh hiệu vô địch của nam với tổng kết quả chạy là 438,4 km. Ảnh: T.K

Ngoài ra, Ban Chấp hành Hội Nhà Báo Nghệ An cũng đã đề xuất BTC trao thưởng 1 giải thưởng riêng dành cho hội viên Hội Nhà báo. Trong giai đoạn I này, đã có 1 nữ nhân viên Báo Nghệ An xuất sắc hoàn thành cự ly của giải chạy là VĐV Nguyễn Thị Minh Thìn. Ảnh: T.K

Thông điệp của nhà vô địch giai đoạn I gửi đến mọi người. Video: T.K

Giải chạy “Homewifi - Nghệ An Run Awards 2020” với việc tiên phong áp dụng công nghệ 4.0 vào để ghi nhận kết quả hứa hẹn sẽ là sân chơi hấp dẫn, bổ ích để người dân nâng cao ý thức, tinh thần tự giác rèn luyện thể dục, thể thao. Giải chính khởi tranh từ ngày 5/10/2020 đến hết ngày 31/12/2020 chia làm 3 giai đoạn. Để tìm hiểu thông tin chi tiết về giải chạy và cách đăng ký, vui lòng tham gia truy cập: https://challenge.vn/event/home-wifi-nghe-an-run-awards-2020-535