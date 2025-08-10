Thời sự Nhiều ý nghĩa đặc biệt từ chuyến thăm Triều Tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm Ngày mai (9/10), Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ lên đường thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên và dự lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong-un.

Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết chuyến thăm này có nhiều ý nghĩa rất đặc biệt. Đây là chuyến thăm Triều Tiên đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm trên cương vị Tổng Bí thư và là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đến Triều Tiên sau 18 năm.

Chuyến thăm diễn ra đúng vào dịp hai nước đang thiết thực kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950-2025) và Năm Hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên 2025, thể hiện sinh động sự coi trọng của hai Đảng, hai Nhà nước đối với mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Triều Tiên.

Thứ trưởng nêu rõ chuyến thăm có 3 ý nghĩa, mục đích rất quan trọng.

Trước hết, chuyến thăm tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán của Việt Nam là coi trọng quan hệ với các nước bạn bè truyền thống. Triều Tiên là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam (từ năm 1950).

Đây là mối quan hệ hữu nghị truyền thống được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kim Nhật Thành và các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp. Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, Triều Tiên là nước sát cánh và giúp đỡ Việt Nam. Việt Nam cũng luôn ủng hộ và đồng hành với Triều Tiên trong những lúc khó khăn.

Ngày 12/8/2024, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Triều Tiên tại Việt Nam Ri Sung Guk đến trình quốc thư. Ảnh: TTXVN

Chuyến thăm này là dịp rất quan trọng để lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước trao đổi và thống nhất về những định hướng chiến lược nhằm kế thừa và phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước. Ngoài ra, chuyến thăm nhằm tăng cường hợp tác song phương trong giai đoạn mới, phù hợp với các quy định liên quan của quốc tế và đáp ứng những nguyện vọng cũng như mong muốn của nhân dân hai nước, đặc biệt trong những lĩnh vực như y tế, văn hóa, thể thao, giao lưu nhân dân, hợp tác nông nghiệp.

Với vai trò là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, bằng chuyến thăm này, Việt Nam tiếp tục thể hiện sự ủng hộ nhất quán với những xu hướng, những nỗ lực và những đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển trên bán đảo Triều Tiên, trong khu vực và trên thế giới.

"Tôi tin tưởng chắc chắn rằng chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ là dấu mốc quan trọng, góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác song phương giữa hai Đảng, hai nước. Chuyến thăm đáp ứng nguyện vọng, mong muốn của nhân dân hai nước, đồng thời đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới" - Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh.

Đại sứ Việt Nam tại Triều Tiên Lê Bá Vinh và Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui (giữa) tham dự lễ kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước tại Đại sứ quán Việt Nam ở Triều Tiên hồi tháng 3 năm nay. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên

Những năm gần đây, mặc dù có những khó khăn khách quan do tình hình quốc tế và khu vực, nhưng với nền tảng hữu nghị truyền thống lâu đời và ý chí, mong muốn hợp tác xuyên suốt giữa hai nước, quan hệ Việt Nam - Triều Tiên tiếp tục phát triển ổn định, vững chắc, đạt được một số thành quả đáng khích lệ, nổi bật.

Hai bên duy trì giao lưu trao đổi đoàn cấp cao và các cấp với điểm nhấn đặc biệt là chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong-un vào tháng 3/2019.

Trong thời gian qua, lãnh đạo cấp cao và các cấp hai nước duy trì tiếp xúc, trao đổi với hình thức linh hoạt như gửi thư, điện lẫn nhau trong các sự kiện trọng đại, qua đó củng cố tình cảm hữu nghị và tin cậy chính trị giữa hai bên.

Hai bên đã ký kết một số hiệp định hợp tác song phương trong lĩnh vực văn hóa, y tế, vận tải hàng không dân dụng, tương trợ tư pháp, khuyến khích và bảo hộ đầu tư, tránh đánh thuế hai lần…; duy trì một số cơ chế đối thoại, hợp tác như Tham khảo chính trị cấp thứ trưởng Ngoại giao, Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế - thương mại, khoa học - kỹ thuật trên cơ sở phù hợp với nhu cầu của mỗi nước cũng như các quy định của quốc tế.

Các vận động viên đến từ Triều Tiên trình diễn võ Taekwondo trong chương trình giao lưu võ thuật Việt Nam - Triều Tiên chào mừng 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước hồi tháng 4. Ảnh: TTXVN

Hợp tác về văn hóa, giao lưu nhân dân là điểm sáng trong quan hệ hữu nghị giữa hai nước với hình thức đa dạng như trao đổi đoàn nghệ thuật, văn hóa, giao lưu thể thao, tham gia Liên hoan nghệ thuật mùa Xuân hàng năm, các liên hoan phim quốc tế Bình Nhưỡng.

Các hoạt động giao lưu giữa các tổ chức nhân dân được duy trì và mở rộng, đặc biệt là hoạt động trong khuôn khổ Năm Hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên 2025 nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Qua đó, người dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về mối quan hệ truyền thống, hữu nghị tốt đẹp giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao khẳng định với những kết quả hợp tác tốt đẹp như trên và thiện chí, nỗ lực của cả hai bên, chuyến thăm lịch sử này sẽ tạo ra thành quả mới cho quan hệ giữa hai nước. Đây cũng là một dịp rất quan trọng để hai bên có thể chia sẻ một cách thực chất, chân thành, thẳng thắn về tình hình quốc tế, khu vực cùng quan tâm; cùng có những đóng góp trách nhiệm và xây dựng trong việc thúc đẩy đối thoại, giữ gìn hòa bình, hợp tác và phát triển trên bán đảo Triều Tiên, trong khu vực và trên thế giới.