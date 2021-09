Nhìn lại việc cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân TP. Vinh khi thực hiện 'ai ở đâu, ở yên đó'

Ông Nguyễn Khắc Nghĩa - Chủ tịch MTTQ phường Hưng Dũng cho biết: Hiện nay trên địa bàn phường có một số cơ sở cung cấp thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu cho người dân được phép hoạt động. Sau khi thành phố ban hành phương án cung ứng thực phẩm thiết yếu, phường cũng đã triển khai ngay cho người dân. Toàn phường có 18 khối thì bình quân mỗi ngày tiếp nhận khoảng hơn 200 đơn hàng.

Ông Nghĩa cũng cho biết, người dân cũng đã hiểu rõ những mối nguy cơ nếu như ra ngoài khi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nên mỗi gia đình cũng đã chuẩn bị cho mình những phương án đối phó. Liên quan đến việc lên đơn mua sắm hộ, phường cũng quán triệt với các hộ dân, tối thiểu mỗi gia đình chỉ được mua 1 lần cách nhau 3 ngày, tránh việc ngày nào cũng gửi phiếu, gửi đơn mua hàng, trong khi lực lượng của phường rất mỏng.



Tại xã Hưng Lộc, hiện nay lực lượng Đoàn thanh niên đã huy động 17 tình nguyện viên để tham gia đội "Shipper áo xanh". Ngày cao điểm nhất đội thanh niên tình nguyện ở đây đã vận chuyển 400 đơn hàng cho các hộ dân. Trong những ngày qua, lực lượng "Shipper áo xanh" gần như không có thời gian ngơi nghỉ.

Ba ngày đầu, do thực phẩm người dân đã tích trữ trước đó khá nhiều nên lượng hàng hóa bán ra ở các siêu thị quá ít; nhiều đơn vị như Big C, Vinmart đã phải đổ bỏ đi lượng thịt, rau xanh khá lớn. Nhưng sau đó, do thực phẩm dự trữ đã cạn, nhu cầu tăng cao, có những thời điểm, một số nơi việc cung ứng chưa được thường xuyên, chậm hoặc không đầy đủ theo nhu cầu của người dân. Một số siêu thị do việc cắt giảm nhân lực để giảm bớt chi phí test Covid-19 nên có những thời điểm không kịp cung ứng cho nhân dân.

Đại diện siêu thị Big C cho biết: Dân có nhu cầu mua hàng nhưng siêu thị không được ship hàng tận nhà cho dân nên phải nhờ phường, xã. Một số phường, xã liên hệ mua hàng cho dân thì báo chỉ đi được trong khu vực phường nên không lên Big C lấy cho dân được. Ví dụ, phường Lê Lợi chỉ làm việc được với Vinmart Lê Lợi.

Đại diện siêu thị Mega Market cũng cho biết: Khả năng cung ứng rau, củ, quả 4,8 tấn/ngày, thịt lợn, gà, bò 5 tấn/ngày, cá 4,2 tấn/ngày, nhu cầu của các phường, xã rất lớn nhưng gặp khó khăn trong đơn hàng nhỏ lẻ. Bên cạnh đó, công tác giao hàng của phường, xã còn chậm nên sản phẩm giao tới cho người dân có lúc chưa đảm bảo. Lượng nhân viên thực hiện soạn đơn, gói, giao hàng ít, chỉ có 20% nên vẫn khó khăn trong việc đồng bộ giao hàng tới người dân.

Các bạn tình nguyện viên mua hộ hàng hóa cho người dân tại siêu thị. Ảnh: Tiến Đông

Theo tổng hợp của UBND TP. Vinh, tính đến thời điểm hiện tại, các cơ sở cung cấp hàng hóa thiết yếu trên địa bàn đủ cung cấp cho toàn bộ người dân trong thời gian cách ly xã hội. Trong đó, có 10 cơ sở cung cấp thực phẩm là các siêu thị lớn, chuỗi siêu thị mini trên địa bàn mỗi ngày cung cấp được hơn 57 tấn rau; hơn 41 tấn thịt các loại; 21,37 tấn cá; 89.000 trứng các loại; hơn 3,2 tấn gạo và 50 tấn thực phẩm khô...