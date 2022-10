Nhìn lại vòng 18 V-League của Sông Lam Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những bàn thua lâu nay của Sông Lam Nghệ An đều đến từ những tình huống cố định, như bàn thua trong trận gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vòng 18 (đá phạt góc), bàn thua trong trận gặp Viettel ở vòng 17 (đá phạt trực tiếp). Rõ ràng, hàng thủ Sông Lam Nghệ An gặp vấn đề với bóng bổng, với cả phòng ngự bóng 1 lẫn bóng 2.

Đây là điều rất kỳ lạ bởi đội chủ sân Vinh “sinh ra và lớn lên” từ truyền thống phòng ngự. Các huấn luyện viên Sông Lam Nghệ An được chọn đều là những “chuyên gia trứ danh” ở hàng phòng ngự như Hữu Thắng, Đức Thắng, Huy Hoàng… Trong chuỗi 6 trận liên tiếp (3 hòa, 3 thua), nên nhớ Sông Lam Nghệ An chỉ vắng trung vệ hàng đầu Ngọc Hải trong hơn 2 trận do bị treo giò, vậy mà kết quả vẫn chỉ đến vậy, cho thấy cả “hệ thống” gặp vấn đề lớn, cả phòng ngự chiều sâu lẫn phòng ngự từ xa, cả thủ môn lập bập lẫn thiếu hẳn một tiền vệ phòng ngự thực thụ trong đội hình.

Do thi đấu không hiệu quả, do thẻ phạt và vài nguyên cớ khác, Huy Hoàng gần đây liên tục phải xáo trộn đội hình. Trận đấu trên sân Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có tới 4 vị trí mới so với trận đấu trên sân Vinh gặp Viettel thất bại trước đó, kéo theo thay đổi lối chơi với việc Xuân Mạnh được kéo ra biên như xưa cũ, Văn Đức được đá cao nhất trên hàng công nhưng mọi việc vẫn không khá hơn là mấy so với trước.

Thế trận hấp dẫn, đôi công tưởng như mở ra cơ hội nhưng đội khách bất ngờ bị dẫn từ tình huống phạt góc như đã nói ở trên, nên dù muốn dù không Huy Hoàng lại phải đưa Oseni vào sân và thay ra một tiền vệ (Văn Lắm) dù cầu thủ này chơi không tệ. Oseni ghi bàn trong cả 2 trận gặp người hàng xóm Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhưng chừng đó chưa đủ để đưa đội bóng sân Vinh vượt qua đận khó kéo dài dai dẳng suốt hơn 6 vòng đấu vừa qua.

Cũng chưa bao giờ người hâm mộ xứ Nghệ thấy sự nhạt nhẽo, vô vị của ngoại binh Sông Lam Nghệ An như hiện nay. Người được tin cậy, thi đấu thường xuyên như Olaha mới chỉ có vài ba bàn thắng và lâu nay chẳng kiến tạo cũng không ghi bàn. Oseni không đủ thể lực để “guồng” cả trận mà chỉ đủ sức chơi hiệp 2. Tiền vệ Mario chỉ vào sân mấy phút cuối trận và như lâu nay vẫn chỉ một giây lóe sáng, cả trận tối như bưng mà thôi…

Điều đáng nói là trong trận đấu quyết liệt, sòng phẳng trên sân khách này, các cầu thủ Sông Lam Nghệ An gặp lại khá nhiều “người cũ” từng “sinh ra và trưởng thành" trên sân Vinh như Phi Sơn, Đậu Văn Toàn, Sỹ Nam… Cùng thầy, cùng lớp, cùng lên đội 1, cùng trải qua bao nhọc nhằn, mưu sinh, cùng trở nên “chuyên nghiệp” sau từng trận đấu nên họ thực sự là đối thủ của nhau trong từng pha bóng.

Chưa kể việc, trừ Phi Sơn thi đấu tuyệt hay trước đây và rời Sông Lam, các cầu thủ còn lại đều không phải là những trụ cột thực sự, hết hợp đồng không được giữ lại nên nay dù ít dù nhiều họ vẫn muốn chứng minh, muốn thể hiện hơn 100% năng lực vốn có trước đội bóng cũ. Văn Toàn nằm sân liên tục, rồi buộc phải thay ra cho thấy điều đó. Chưa kể trên băng huấn luyện, Thành Công là cựu cầu thủ Sông Lam. Anh có thể không thành công khi thi đấu nhưng khi làm huấn luyện viên lại là một người “mát tay” và được khá nhiều nơi chọn gửi niềm tin, trong đó có người hàng xóm gần gũi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Quá khứ đang trì níu Sông Lam đi lên là vì thế chăng?

Gần đây, hai đội bóng từng được coi là ứng viên vô địch là Hoàng Anh Gia Lai và Sông Lam Nghệ An đều thi nhau… tụt dốc, thi đấu như gà mắc tóc, mất hẳn động lực như từng có. Mỗi đội đều có lý do, có nguyên cớ sâu xa khác nhau nhưng có điểm chung là năng lực chỉ có thế, muốn hơn là không thể. Đội bóng Phố Núi chỉ hay khi đá giao hữu, còn khi vào thi đấu đua tranh quyết liệt thì hiện nguyên hình là một đội bóng non yếu. Sông Lam Nghệ An hùng hổ giai đoạn 1, có trận thi đấu hay trên cả tuyệt vời nhưng giai đoạn quyết định thì lững thững, như trông chờ một điều gì đó xa gần, so bì rất khó nói. Đừng ai xem thường năng lực vốn có của dàn nội binh từng trải này. Nhưng cũng đừng ai đánh giá quá mức mọi việc về họ khi V-League vốn là câu chuyện đầu hay, sau dở...

Giờ thì câu chuyện top 3 nêu ra đầu mùa của Sông Lam Nghệ An đang trôi về quá khứ. Trách ban huấn luyện và cầu thủ một tiếng thì phải trách người đứng ra lãnh trách nhiệm 10 tiếng, vì thứ tham vọng nửa vời, đứt gánh của họ. Đội bóng nhà nghèo thua em kém chị nên thi đấu kém cỏi là chuyện cũ, ai cũng chia sẻ được. Nhưng giờ mọi việc đã khác, đội bóng thi đấu đã khởi sắc trở lại nhưng dần lại trở về con đường cũ thảm hại, thi đấu chỉ hòa và thua? Huy Hoàng phải chịu trận đầu tiên nhưng xem kỹ ra, khách quan ra, không chỉ có vậy, không chỉ một người trực tiếp?