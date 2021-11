Nhớ về phiên chợ Giát

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đã đánh bại chủ nghĩa phát xít nhưng thua trong Chiến tranh Lạnh”, đó là cách mà nhiều người Nga cảm thấy cay đắng khi những binh lính cuối cùng của họ rời khỏi Đức vào một ngày lạnh lẽ năm 1994 sau gần nửa thế kỷ hiện diện. Bình luận quốc tế Báo Nghệ An số này sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn bài viết xoay quanh chủ đề này.

(Baonghean.vn) - Ngày làm việc thứ 15, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV: Chất vấn nhóm vấn đề thuộc các lĩnh vực giáo dục và đào tạo; kế hoạch và đầu tư; Các đoàn công tác của tỉnh Nghệ An về chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở các địa phương; Lan tỏa hình ảnh Cửa Lò an toàn, hấp dẫn trên các ấn phẩm báo chí... là những tin đáng chú ý trong bản tin chào buổi sáng.

(Baonghean.vn) - Trải qua 60 năm thành lập, Báo Nghệ An luôn phát huy truyền thống là tờ báo được sinh ra và lớn lên trên cái nôi báo chí cách mạng, không ngừng làm tốt chức năng, nhiệm vụ được giao là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và diễn đàn của nhân dân, là binh chủng xung kích trên mặt trận chính trị tư tưởng của Đảng.

(Baonghean.vn) - Ngày 10/11/1961, Báo Nghệ An chính thức được thành lập với tên gọi là Báo Nhân Dân Nghệ An. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đối với công tác chính trị, tư tưởng, văn hóa, thông tin tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An.