Nhọc nhằn đời nữ phụ hồ

Mặc dù đã hơn 11 giờ trưa, cái nắng chói chang của mùa Hè đang gay gắt, oi nồng, nhưng cũng không khó để bắt gặp cảnh các chị em vác từng bao xi măng, khiêng cát, trộn hồ ở các công trình trên địa bàn huyện Anh Sơn.



Tại công trình xây dựng nhà ở cho người dân ở khối 2, thị trấn, chị Nguyễn Thị Quý ở thôn 3, xã Hội Sơn vẫn đang tất bật xách những xô hồ cuối cùng để kịp về nấu cơm trưa cho các con.

Cẩn thận bước xuống từ giàn giáo, mặt mày lấm lem vì bụi, đất, đá và xi măng, tháo nhẹ chiếc khẩu trang, chị Quý thở phì phào: “Mệt lắm em ạ, âu cũng vì bát cơm, manh áo nên phải cố, chứ phụ nữ mà làm nghề này vất vả lắm”.

Mỗi ngày chị Nguyễn Thị Quý ở thôn 3, xã Hội Sơn được trả công 250.000 đồng từ nghề phụ hồ. Ảnh: Thái Hiền

Ngồi dựa vào một góc tường để nghỉ mệt, trong tiếng ồn ào của tiếng máy trộn bê tông, chị Quý bộc bạch: Do làm việc lâu năm, lại theo chủ thầu này lâu nên mỗi ngày chị được trả công 250.000 đồng, cũng đủ trang trải cuộc sống. Quanh năm phơi mặt giữa trời, làm bạn với cát, sạn, xi măng nhiều khi nghĩ mình chẳng khác gì đàn ông. Bắp tay to ra do vác nặng, bàn tay chai sạn, khuôn mặt đen sạm vì nắng gió. Tuy nặng nhọc, vất vả nhưng chị cảm thấy vui, vì đó là một nghề lao động chân chính, kiếm tiền từ chính sức lao động của mình.