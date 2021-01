Nhọc nhằn những lớp học ghép ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Cử tri tỉnh Nghệ An đề nghị Bộ Giáo dục và đào tạo sớm có hướng dẫn thực hiện Thông tư 48/2011/TT-BGD&ĐT quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non; xem xét chính sách cho giáo viên dạy lớp ghép, có hướng dẫn việc bố trí nhân viên nấu ăn, nhân viên y tế, nhân viên bảo vệ… trong các trường mầm non có tổ chức ăn bán trú.