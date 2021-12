Nhóm cướp giật tuổi teen bị tóm gọn sau 2 tiếng gây án

Công an thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An đã bàn giao 3 đối tượng cùng tang vật liên quan đến vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Lưu tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.



Trước đó, vào khoảng 12h30 ngày 4/12, Công an thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu nhận được tin báo của chị N.T.P (SN 1969) trú tại khối 3, thị trấn Cầu Giát về việc bị 03 đối tượng điều khiển xe máy cướp giật 01 túi xách trong đó có gần 24 triệu đồng và nhiều giấy tờ quan trọng.

Hình ảnh nhóm đối tượng đi trên một chiếc xe máy thời điểm thực hiện hành vi. Ảnh: Cẩm Phú Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Quỳnh Lưu đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ và công an các xã lân cận, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tiến hành xác minh, truy tìm. Chỉ trong vòng 02 tiếng đồng hồ, lực lượng Công an đã tìm ra chân tướng 3 đối tượng gây ra vụ cướp giật nói trên.



Các đối tượng bị bắt gồm gồm: N.C (SN 2006), C.X.D (SN 2005) và N.Q.H (SN 2006), cả 3 cùng trú tại xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu. Đáng chú ý, đây là nhóm đối tượng nguy hiểm, trẻ tuổi nhưng đã gây ra vụ cướp giật táo tợn.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận việc thực hiện các hành vi cướp giật tài sản là để lấy tiền ăn chơi, tiêu xài. Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an xác minh, làm rõ.