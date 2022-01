Nhóm ngôi sao ĐT Trung Quốc bỏ tập ở sân Hàng Đẫy; ĐT nữ Việt Nam quyết tâm giành vé đi World Cup

Pogba quay xe, muốn ở lại Man United

Tiền vệ Paul Pogba.

Theo The Sun, Pogba đã bị HLV Rangnick gây ấn tượng đến mức giờ anh chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện một pha '''quay xe'' làm việt vị tất cả bằng việc đặt bút ký vào một bản hợp đồng mới với đội chủ sân Old Trafford. Nguồn tin này cũng nhấn mạnh, tầm nhìn của HLV Rangnick chính là yếu tố then chốt để Pogba đưa ra quyết định ở lại.