Nhóm thanh niên từ Diễn Châu lên Quế Phong để trốn ra nước ngoài sa lưới

Nhóm thanh niên bị bắt quả tang. Ảnh: Phương Linh Đồn Biên phòng Thông Thụ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép. Trước đó, vào hồi 4 giờ 30 phút ngày 15/7, tại khu vực vành đai biên giới thuộc bản Mường Phú, xã Thông Thụ, huyện Quế Phong lực lượng Đồn Biên phòng Thông Thụ chủ trì phối hợp Công an huyện Quế Phong, Công an xã Thông Thụ đã phát hiện 4 đối tượng, gồm: Lô Văn Thái, SN 1991, cư trú tại xã Thông Thụ, huyện Quế Phong và Phạm Hùng Tiến, SN 1984, Phạm Văn Dũng, SN 1992; Hồ Văn Thái, SN 1993, đều cư trú tại xã Diễn Liên, huyện Diễn Châu đang tìm cách vượt biên giới trái phép sang Lào. Lô Văn Thái bị dẫn giải để bàn giao cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra. Ảnh: Phương Linh Theo điều tra ban đầu các đối tượng khai Lô Văn Thái đã nhận đưa Tiến, Dũng và Thái theo đường mòn, cắt rừng vượt biên giới để sang Lào với số tiền công là 5 triệu đồng. Khi các đối tượng đang tìm cách vượt biên giới Việt Nam - Lào thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.



Đồn Biên phòng Thông Thụ đã phối hợp lực lượng chức năng mở rộng điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.