Nhóm thiếu niên học cách chế tạo pháo nổ trên mạng Internet

Trước đó, vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 27/12, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc đối tượng P.V.Q (SN 2006), trú tại xã Vĩnh Sơn, huyện Anh Sơn có biểu hiện tàng trữ một lượng thuốc nổ khá nhiều để tự chế pháo nổ, Đội An ninh Công an huyện Anh Sơn, phối hợp với công an xã Vĩnh Sơn kiểm tra tại nhà đối tượng P.V.Q. Tại đây, thu giữ 01 hộp sắt bên trong có chứa 1.2 kg chất bột màu vàng (nghi là thuốc nổ tự chế), 20 quả pháo tự chế và nhiều dụng cụ khác để chế tạo pháo nổ.



Khai thác nhanh đối tượng, Công an huyện Anh Sơn tiếp tục mở rộng điều tra, qua đó phát hiện tại nhà đối tượng P.B.H (SN 2006), trú tại xã Vĩnh Sơn, huyện Anh Sơn có 21 cuộn giấy (nghi là pháo tự chế) và tại nhà đối tượng N.V.A (SN 2007), trú tại xã Vĩnh Sơn, huyện Anh Sơn có 0.5 kg chất bột màu vàng (nghi là lưu huỳnh), 0.5 kg chất bột màu trắng (nghi là KClO3).

Nhóm thiếu niên và tang vật bị thu giữ. Ảnh: Ân Phú Qua làm việc, các đối tượng khai nhận đã xem các clip chế tạo pháo nổ ở trên mạng Internet, sau đó đặt mua các tiền chất về và làm theo hướng dẫn để chế tạo pháo nổ nhằm mục đích sử dụng và bán kiếm lời trong dịp Tết. Công an huyện Anh Sơn đã xác minh, làm rõ, lập hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.



Qua sự việc trên, khuyến cáo quần chúng nhân dân tuyệt đối không nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc chiếm đoạt pháo nổ. Các phụ huynh cần giám sát, quản lý con em chặt chẽ hơn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi nguy hiểm, không để xảy ra các tai nạn thương tâm.