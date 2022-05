Nhộn nhịp máy gặt trên những cánh đồng vàng ở Nghệ An

Theo ghi nhận của P.V trong những ngày trung tuần tháng 5, nhiều cánh đồng lúa trên địa bàn huyện Yên Thành đã nhộn nhịp máy gặt trở về phục vụ thu hoạch lúa cho bà con nông dân. Đây cũng là địa phương thu hoạch lúa xuân sớm nhất trên địa bàn Nghệ An. Ảnh: Xuân Hoàng

Số liệu từ phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Yên Thành cho biết: Vụ xuân này, toàn huyện gieo cấy gần 13.000ha, là một trong những địa phương có diện tích lúa xuân lớn nhất trên địa bàn tỉnh. Năng suất bình quân dự kiến từ 6,5 - 7 tấn/ha. Hiện đã bước vào đầu mùa gặt, dự kiến khoảng 1 tuần nữa sẽ thu hoạch đại trà. Ảnh: Quang An

Khi hoạt động, guồng quay của máy gặt sẽ cuốn những bông lúa vào trong, tuốt hết phần hạt và chỉ còn phần rơm được nhả ra phía sau. Những năm qua, việc áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất, thu hoạch được triển khai đồng loạt tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, giúp đẩy nhanh tiến độ, giảm bớt sức lao động cho bà con, nhất là thu hoạch vào mùa nắng nóng. Ảnh: Quang An

Bà Thái Thị Dinh, xóm 2, xã Liên Thành cho biết: "Gia đình có 10 sào ruộng, do con cái đi làm ăn xa nên cứ đến mùa gặt, tôi đều phải thuê máy cũng như người vận chuyển lúa về nhà. Năm nay mặc dù thời tiết không thuận lợi lắm, nhưng lúa vẫn được mùa nên ai cũng phấn khởi...". Ảnh: Xuân Hoàng

Sau khi gặt xong, chủ ruộng sẽ thanh toán tiền công "tươi" ngay tại ruộng cho các thợ gặt. Theo khảo sát trên địa bàn huyện Yên Thành, giá máy gặt dao động từ 160.000 - 240.000 đồng/sào, tùy thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất là khu vực gặt ở xa hay gần, địa hình bằng phẳng hay sụt lún... Năm nay giá xăng dầu lên cao, do đó giá gặt lúa cũng nhỉnh hơn so với các năm trước và bà con nông dân cũng thông cảm chấp nhận mức giá này. Ảnh: Quang An