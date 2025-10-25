NHTSA điều tra túi khí giả Trung Quốc gây chết người NHTSA mở điều tra chính thức sau 8 vụ nổ túi khí gây chết người hoặc thương tích nặng tại Mỹ. Linh kiện giả mang nhãn DTN bị phát hiện trên xe đã sửa chữa, nhiều khả năng được nhập lậu.

Một cuộc khủng hoảng an toàn đang bùng phát tại Mỹ khi cơ quan chức năng phát hiện túi khí giả xuất xứ từ Trung Quốc đã lọt vào nhiều xe, gây ra các vụ nổ túi khí dẫn tới chết người hoặc chấn thương nặng. Văn phòng Điều tra Khiếm khuyết thuộc Cơ quan An toàn Giao thông Cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA) đã mở điều tra chính thức sau khi ghi nhận 8 vụ việc.

Khủng hoảng an toàn: điều tra chính thức của NHTSA

NHTSA cho biết các bộ phận túi khí giả nhiều khả năng được nhập lậu vào Mỹ. Theo điều tra ban đầu, một số xưởng sửa chữa và cơ sở lắp ráp đã vô tình mua phải linh kiện mang nhãn DTN vì bề ngoài giống hàng chính hãng, trong khi giá chỉ bằng khoảng một phần mười so với linh kiện chuẩn.

Việc mở điều tra chính thức nhằm xác định quy mô, nguồn gốc chuỗi cung ứng linh kiện giả và mức độ rủi ro với người dùng, đặc biệt là các xe đã qua sửa chữa sau va chạm.

Dòng sự kiện: từ Malibu đến Sonata

Vụ việc đầu tiên được ghi nhận tháng 6/2023, khi một tài xế Chevrolet Malibu đời 2020 tử vong do túi khí phát nổ trong lúc kích hoạt. Điều tra xác định bộ kích nổ là hàng giả từ thương hiệu DTN.

Trong năm tiếp theo, thêm 4 vụ nổ khác liên quan đến Chevrolet Malibu tiếp tục xuất hiện, dù nguồn gốc cụ thể của linh kiện trong các trường hợp này ban đầu chưa được làm rõ.

Tình hình diễn biến nghiêm trọng vào tháng 3 vừa qua, khi một tài xế Hyundai Sonata 2017 tử vong vì túi khí nổ. Đến tháng 8, một vụ tương tự xảy ra với Sonata 2019, và đầu tháng này, một tài xế Malibu 2020 tiếp tục thiệt mạng. Hình ảnh hiện trường cho thấy cả ba vụ gần nhất đều dùng bộ kích nổ DTN; các ảnh cũ sau đó cũng được xác nhận có cùng nguồn gốc.

Vì sao túi khí giả lọt vào xe đã sửa chữa

Theo các báo cáo được đề cập, các xưởng sửa chữa có thể đã đặt mua linh kiện do nhận diện trực quan khó phân biệt với hàng chính hãng trong khi giá thấp hơn đáng kể. Chênh lệch chi phí “một phần mười” tạo động lực tài chính, đặc biệt ở các công việc thay thế sau tai nạn.

NHTSA đánh giá những bộ phận này nhiều khả năng đi vào thị trường Mỹ qua đường nhập lậu. Nếu không có quy trình thẩm định nguồn gốc chặt chẽ, linh kiện giả có thể len lỏi vào quá trình thay thế tại các cơ sở độc lập.

Nguy cơ lan rộng và phản hồi từ DTN

Thực tế điều tra cho thấy các linh kiện giả vẫn đang lưu hành, đe dọa an toàn của hàng nghìn phương tiện đã qua sửa chữa trên toàn quốc. Quy mô chính xác hiện đang được NHTSA làm rõ trong khuôn khổ điều tra.

Tháng trước, DTN ra thông báo cho biết hãng không kinh doanh tại Mỹ và sản phẩm của họ bị cấm bán tại thị trường này. Tuy nhiên, các bộ phận gắn nhãn DTN vẫn xuất hiện trong những vụ việc gần đây, đặt ra câu hỏi về nguồn cung và mạng lưới phân phối phi chính thức.

Những điều cần theo dõi

Cuộc điều tra của NHTSA nhằm truy vết chuỗi cung ứng, xác định cơ sở lắp đặt và đánh giá mức độ rủi ro theo từng mẫu xe bị ảnh hưởng. Các mốc thời gian đã ghi nhận cho thấy sự lặp lại ở những xe đã qua sửa chữa như Chevrolet Malibu và Hyundai Sonata, với bằng chứng hình ảnh về bộ kích nổ DTN trong các vụ gần nhất.

Khi kết quả điều tra được công bố, câu hỏi trọng tâm sẽ là cơ chế kiểm soát linh kiện thay thế, cách nhận diện hàng giả tại tuyến xưởng sửa chữa, cũng như các biện pháp ngăn chặn nhập lậu nhằm bảo đảm túi khí — hệ thống an toàn chủ động–bị động then chốt — hoạt động đúng thiết kế khi xảy ra va chạm.