Nhu cầu bất động sản tại Nghệ An sẽ tăng mạnh trong năm 2023

(Baonghean.vn) - Nghệ An là điểm kết nối của tuyến phát triển Bắc - Nam, hành lang Đông - Tây, kết nối với Lào và tiểu vùng sông Mê Kông và đang thu hút các nguồn vốn đầu tư và trở thành trung tâm của khu vực về thương mại, logistics… Điều này cũng thúc đẩy mạnh nhu cầu bất động sản nơi đây.

Hàng loạt dự án lớn đã hiện diện tại Nghệ An

Cơ sở để các chuyên gia đưa ra nhận định trên còn là vì tỉnh này được ví như “Việt Nam thu nhỏ” khi có cả vùng núi, đồng bằng, ven biển và trên 2.000 di tích lịch sử, danh thắng, rất thuận lợi để phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp, dịch vụ logistics, khu đô thị du lịch, khu nghỉ dưỡng…, có sức hấp dẫn các nhà đầu tư.

Đồng thời, Nghệ An đang tập trung tối đa các nguồn lực để phát triển 2 động lực tăng trưởng là thành phố Vinh mở rộng và Khu Kinh tế Đông Nam mở rộng. Nghệ An cũng đặc biệt chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ. Từ đó, tạo ra tăng trưởng kinh tế vượt bậc cho địa phương cũng như cho người dân.

Bên cạnh các trục giao thông chính hiện hữu như đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 1A…, theo quy hoạch, tuyến đường cao tốc Hà Nội - Vinh dự kiến đi vào khai thác năm 2030 sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội tới Vinh chỉ còn hơn 3 tiếng. Hơn nữa, Chính phủ đã đồng ý chủ trương đầu tư nâng cấp, mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Vinh gấp 2,5 lần hiện nay; xây dựng các công trình phụ trợ Cảng Hàng không quốc tế Vinh; xây dựng Cảng nước sâu Cửa Lò; xây dựng cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn (đi qua Nghệ An)…

Đây là những yếu tố giúp Nghệ An đã và đang thu hút mạnh các nhà đầu tư, du khách trong và ngoài nước cũng như người dân nơi khác tới làm việc và sinh sống. Minh chứng là 4 tháng đầu năm 2023, Nghệ An đã cấp mới cho 48 dự án, với tổng số vốn đầu tư 10.176,7 tỷ đồng. Đồng thời, Nghệ An tiếp tục là địa phương nằm trong tốp 10 về thu hút FDI của cả nước, đứng đầu Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung.

Trong đó, có nhiều dự án quy mô lớn như: Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử Luxshare - ICT (140 triệu USD); Nhà máy chế tạo các sản phẩm điện tử, phương tiện thiết bị mạng và các sản phẩm âm thanh đa phương tiện của Tập đoàn Goertek (500 triệu USD), Dự án sản xuất linh kiện điện tử của Công ty TNHH Công nghệ Everwin Precision Việt Nam (199,8 triệu USD), Dự án nhà máy sản xuất linh kiện sản phẩm điện tử và phụ tùng ô tô Ju Teng (200 triệu USD); Nhà máy khoa học, kỹ thuật kim loại Tân Việt (125 triệu USD), Foxconn (100 triệu USD)…

Đầu tư nước ngoài bùng nổ cùng với số lượng tầng lớp trung lưu tăng lên nhanh chóng ở Nghệ An đang tạo ra nhu cầu lớn về nhà ở cao cấp, bất động sản thương mại nơi đây. Trong 6 tháng gần đây, bước chân vào thị trường Nghệ An của nhà sáng lập Ecopark được giới chuyên gia đánh giá là một bước ngoặt của thị trường bất động sản tại Nghệ An. Vốn đã thành công với mô hình đại đô thị xanh tại Ecopark Hưng Yên, Ecoriver Hải Dương, mang lại cho địa phương những thay đổi toàn diện về đầu tư hạ tầng, kinh tế, du lịch,… sự hiện diện của đại đô thị Eco Central Park (gần 200 ha tại TP.Vinh) sẽ là mảnh ghép của bệ phóng cho thị trường bất động sản Nghệ An và trở thành điểm đến của toàn miền Trung.

Siêu phẩm đầu tư năm 2023 đến từ nhà sáng lập Ecopark sẽ trở thành biểu tượng mới của miền Trung

“Mô hình bất động sản trung tầng thường được thấy tại các tuyến phố trung tâm các thành phố lớn. Nếu có cơ hội đến với Quảng trường Thời đại New York hay ga tàu điện ngầm Tokyo… chúng ta sẽ thấy nhiều căn nhà phố trung tầng là cửa hàng giới thiệu các sản phẩm cao cấp, trụ sở của các tập đoàn hàng đầu thế giới, hay những căn biệt thự trên cao được cho thuê với mức giá đắt đỏ. Một sản phẩm có thiết kế không gian mở thuận tiện kinh doanh với mô hình chiều cao tầng từ 6 - 9 tầng, hệ thống thang máy độc lập, ban công riêng cùng với vị trí đắc địa cho tiềm năng kinh doanh vượt trội, mang đến giá trị cao cho bất động sản… chính là khởi nguồn cho loại hình sản phẩm trung tầng tại tuyến phố trung tâm, ven sông đắt giá nhất của Eco Central Park”, đại diện chủ đầu tư cho biết.

Siêu phẩm trung tầng Marina (số lượng hữu hạn chỉ 46 căn) nằm trên đường Chu Huy Mân rộng 42m - là 1 trong 3 trục đường lớn nhất của đại đô thị Eco Central Park, cũng là trục đường kết nối với trung tâm thành phố và bãi biển Cửa Lò, đón lượng lớn du khách tới vui chơi - giải trí - nghỉ dưỡng. Ngoài việc tiếp giáp với trục đường lớn, trung tầng Marina còn sở hữu mặt tiền còn lại hướng về đường nội khu công viên rộng 14m, giúp tối ưu khả năng đón khách, hứa hẹn tiềm năng sinh lời hấp dẫn.

Từ trung tầng Marina, rất dễ dàng kết nối với khu phố đêm náo nhiệt, sầm uất The Plaza - nơi được định hình trở thành trung tâm giải trí, của không chỉ đại đô thị Eco Central Park mà còn là của cả TP. Vinh với những tuyến phố giải trí, shopping nhộn nhịp suốt ngày đêm. Đặc biệt là không gian tầng 6 với tầm view 360 độ: sông Lam, biển Xuân Hải, Quảng trường The Plaza, hồ Thiên Nga - là nơi trải nghiệm đặc quyền duy nhất tại thành Vinh, phù hợp kinh doanh những dịch vụ cao cấp xứng tầm như khách sạn 5 sao.

Có thể thấy, bất động sản ven sông vốn đã hiếm, bất động sản ven sông, hướng biển lại càng hiếm hơn. Không chỉ nằm trọn trong đại đô thị được kiến tạo để trở thành điểm đến của cả miền Trung, trung tầng Marina còn chiếm ưu thế về vị trí tọa độ vàng trên con đường du lịch tỷ đô - thủ phủ du lịch Bắc Trung Bộ. Với nguồn khách hàng dồi dào, tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ của du lịch của Nghệ An, trung tầng Marina được đón chờ sẽ trở thành tâm điểm đầu tư của thị trường bất động sản năm 2023.